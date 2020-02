Un pilote de Jetpack atteint 1800m d’altitude et bat un record

Les équipes de Jetman Dubaï ont franchi une étape significative dans le développement de leur jetpack en atteignant 1800m d’altitude.

La combinaison d’Iron Man a été le sujet de rêves de nombreux fans de Marvel, et il semble que nous nous rapprochons d’une version réelle. Elle pourrait ne pas avoir Jarvis ni d’arme, mais le jetpack et le pilote de Jetman Dubai ont établi un nouveau record d’altitude de 1800m.

Une récente vidéo montre Vince Reffet décoller de la piste du Skydive Dubai vendredi dernier, marquant la première fois qu’un des pilotes décolle du sol au lieu d’une plateforme surélevée, comme un hélicoptère.

Dans sa combinaison en fibre de carbone, Reffet a voyagé à une vitesse moyenne de 240 km/h, atteignant 100 mètres en huit secondes, « en 12 secondes 200m, 19 secondes 500m et a atteint 1000m en 30 secondes. » Il a finalement atteint 1 800 mètres, soit un peu moins de 6 000 pieds, moment auquel il a effectué un roulis et une boucle. Le pilote a ouvert son parachute à 1 500 mètres et a atterri à Skydive Dubai.

« C’est la première fois qu’un pilote de Jetman Dubai peut combiner le vol stationnaire en toute sécurité à une altitude limitée et le vol acrobatique à haute altitude dans le même vol », a écrit la compagnie. «Contrôlé depuis le sol par le corps humain, l’équipement permet à Jetman Dubai d’atteindre des vitesses de 240 km/h, ainsi que de planer, de changer de direction et d’effectuer des boucles.»

Battre le record d’altitude a nécessité au moins 50 vols préparatoires pour Reffet, qui a également pratiqué plus de 100 décollages et atterrissages sous câble et avec la sécurité d’un système antichute.

Le wingsuit est propulsé par quatre mini-moteurs à réaction et utilise une buse de vectorisation de poussée à commande manuelle qui permet aux pilotes de « contrôler les rotations autour de l’axe de lacet à vitesse nulle ».

« Nous sommes tellement heureux d’avoir réalisé ce vol incroyable », a déclaré Reffet. « C’est le résultat d’un travail d’équipe extrêmement approfondi, où chaque petite étape a généré d’énormes résultats. Tout était prévu à la fraction de seconde, et j’ai été ravi par les progrès qui ont été réalisés. »