L’US Navy commande un supercalculateur AMD et Nvidia avec 590 To de RAM

L’US Navy a décidé de commander un supercalculateur AMD et Nvidia avec 590 To de RAM chez le fabricant Cray.

Le fabricant de superordinateurs Cray prépare une machine pour la marine américaine qui sera équipée des cœurs Epyc Rome d’AMD et des GPU Volta de Nvidia. Construit sur la plateforme Shasta, il offrira une performance de 12,8 pétaflops, ce qui en fait l’un des 20 supercalculateurs les plus puissants au monde aujourd’hui.

L’ordinateur Cray Shasta est en cours d’installation dans le cadre du programme de modernisation du calcul haute performance du ministère de la Défense et sera situé au Navy DSRC au Stennis Space Center, Mississippi. Ce sera la première machine du programme à offrir plus de 10 pétaflops de puissance.

Comme vous pouvez l’imaginer, le supercalculateur comportera du matériel haut de gamme, notamment 290304 cœurs de processeur AMD Epyc série 7002, 112 GPU Nvidia Volta V100 et une interconnexion réseau Cray Slingshot de 200 gigabits par seconde. Il y aura également une incroyable mémoire de 590 To, ce qui devrait être suffisant pour quelques onglets Chrome, et 14 pétaoctets de stockage utilisable, y compris 1 Po de SSD basés sur NVMe.

Le système, qui devrait être opérationnel au début de 2021, sera utilisé pour les avions, les navires et la modélisation environnementale. Il sera également utilisé pour les prévisions météorologiques telles que le suivi des ouragans et leur intensité.

«L’investissement et l’augmentation de la puissance de calcul intensif au Navy DSRC au Stennis Space Center sont absolument essentiels à l’océanographie navale. Fournir de futures améliorations des capacités aux systèmes mondiaux et régionaux de prévision océanique et atmosphérique, pour inclure plus tard cette année la première capacité de prévision des systèmes terrestres de la Marine », a déclaré le contre-amiral John Okon, chef du Marine Meteorology and Oceanography Command.

Cray a signé trois contrats informatiques de haute performance avec l’armée américaine d’une valeur de plus de 71 millions de dollars en août. Un autre supercalculateur Cray Shasta a été acquis par l’US Air Force, tandis que l’Army Research Lab (ARL) et le US Army Engineer Research and Development Center (ERDC) obtiendront chacun un supercalculateur Cray CS500 cluster.