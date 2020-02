Sonic, le film bat le record du meilleur démarrage d’un film adapté d’un jeu vidéo

Sonic, le film fait un gros démarrage aux USA et bat le record du meilleur démarrage d’un film adapté d’un jeu vidéo.

En fin de compte, toute la débâcle du look initial de Sonic et de sa transformation réussie a sans aucun doute contribué au démarrage tonitruant du film. Il est rare que quelque chose qui commence sur une si mauvaise note se termine bien, mais cela semble effectivement être le cas ici.

Les films basés sur des jeux vidéo sont rarement salués par la critique et encensés par les fans. Des premiers efforts comme Super Mario Bros et Mortal Kombat dans les années 90 aux tentatives plus récentes telles que Warcraft, très peu ont trouvé ce que la plupart considèrent comme un succès.

Les franchises Resident Evil et Tomb Raider sont peut-être les meilleurs exemples de ce qui peut être fait avec une histoire basée sur le jeu, mais peut-être seulement pour le nombre de suites qu’elles ont engendrées. Mais tout cela a changé au cours du week-end avec les débuts au box-office US de Sonic the Hedgehog, un film en live action qui était destiné à la poubelle avant l’intervention d’Internet.

Paramount Pictures a connu un début difficile l’année dernière lorsque la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog a été publiée. Les fans ont été consternés par l’apparence du hérisson bleu : il avait l’air très bizarre et un peu effrayant. Le tumulte était si intense que le studio n’avait d’autre choix que de reporter le lancement du film de trois mois afin de «relooker» Sonic.

Étonnamment, cela a fonctionné. Le nouveau design de Sonic fût meilleur que la première tentative, permettant aux fans de se concentrer sur le film et ses autres personnages, notamment Jim Carrey en tant que Dr Robotnik. Le temps supplémentaire pris pour écouter l’avis des internautes porte désormais ses fruits au box-office américain.

Paramount ce matin a déclaré qu’il s’attend à ce que Sonic the Hedgehog atteigne 70 millions de dollars au cours du week-end de vacances de quatre jours après avoir rapporté 16,5 millions de dollars dimanche. Avec la performance, Sonic restera dans les livres de records comme le meilleure démarrage sur le sol américain pour un film basé sur un jeu vidéo sur une période de trois et quatre jours.