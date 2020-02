ProjektMelody, la camgirl virtuelle cartonne sur Chaturbate

Sur Chaturbate, le phénomène des camgirls virtuelles commence à prendre de l’ampleur. Parmi elles, ProjektMelody, a déjà milliers d’abonnés.

En seulement trois jours, la camgirl virtuelle ProjektMelody a surpassé les camgirls traditionnelles de la plateforme vidéo Chaturbate, la transformant apparemment en une menace contre les vrais modèles du site web, à leur grand détriment.

Il semble que la technologie ait progressé au point où la réalisation de fantasmes avec un modèle 3D créé par un ordinateur est possible. Dans de nombreux aspects de l’industrie du divertissement, les acteurs et les interprètes sont remplacés par des personnages générés par ordinateur.

Dans d’autres cas, la technologie a remplacé l’homme dans son travail, comme dans les usines.

Dans le monde du divertissement pour adultes, les animations se sont également révélées être une alternative aux médias classiques.

Le dernier cas où des utilisateurs humains se sont plaints d’être remplacés par un programme informatique se produit sur Chaturbate, un site dédié au streaming de contenu érotique.

Un nouveau avatar numérique contrôlé par l’IA (du moins, selon sa description, mais il reste à voir comment cela pourrait être le cas), appelé ProjektMelody, est au centre de l’attention de la plateforme, car il capterait toute l’attention des internautes, qui se détourneraient des modèles humains.

En fait, en seulement 3 jours, elle a déjà atteint un pic de spectateurs simultanés de plus de 14 000.

Ce succès soudain n’a pas été bien accueilli par les autres modèles du site.

Lennox May, camgirl sur Chaturbate s’est exprimée au sujet de ce nouveau phénomène. Selon elle, les camgirls virtuelles devraient avoir une plateforme qui leur serait entièrement dédiée et où elles seraient séparées des véritables camgirls.

« Il y a un fossé énorme d’un point de vue vulnérabilité, et ce que cela signifie émotionnellement pour les modèles humains et pour Melody est très différent. Un modèle doit garder la face lorsqu’il est confronté à des trolls ou lorsqu’il se trouve dans une situation inconfortable où le client lui demande de faire des choses qu’il ne se sent pas à l’aise de faire », a expliqué Lennox May.

Melody semble fonctionner de manière similaire à la « YouTubeuse » Kizuna Ai. Une personne réelle contrôle l’avatar à l’aide de périphériques de réalité virtuelle. Comme Kizuna Ai, la personne qui la contrôle n’a pas besoin d’apparaître sur la caméra, ce qui lui permet de préserver sa vie privée.

C’est la raison apparente pour laquelle les modèles Chaturbate ont mis le feu aux réseaux sociaux, indiquant que la présence de ProjektMelody ne devrait pas être autorisée sur la plateforme.

Pour faire partie de la communauté Chaturbate et gagner des jetons (que vous pourrez échanger plus tard en espèces), il est nécessaire d’effectuer des étapes de vérification strictes, qui incluent l’envoi de photos de documents d’identité.