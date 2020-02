HTC tease son nouveau prototype de casque VR « Vive Proton »

HTC a teasé un nouveau concept de casque VR compact baptisé Project Proton. Celui-ci cherche à combiner différentes technologies.

HTC est peut-être mieux connu ces derniers temps pour sa large gamme de casques de réalité virtuelle, allant des offres de casques autonomes aux appareils haut de gamme alimentés par PC. Aujourd’hui, HTC a annoncé quelque chose d’un peu différent: le Vive Proton, un prototype de casque qui ressemble considérablement aux autres produits VR de l’entreprise.

Le Vive Proton cherche à combiner les mondes de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée en un seul appareil, dans l’espoir d’offrir aux utilisateurs une expérience de casque plus « immersive ». Comme nous l’avons mentionné, le Proton n’est pour l’instant qu’un concept, donc tout, de sa conception à ses fonctionnalités, est un « work in progress ».

Cependant, il y a quelques détails que nous pouvons couvrir ici : bien qu’il n’y ait pas de communiqué de presse, HTC a mené diverses interviews sur le Proton, qui révèlent des informations intéressantes. Pour commencer, le Proton a actuellement deux designs; pas seulement un.

Les deux sont relativement compacts par rapport à ceux du HTC Vive, du Vive Pro ou même du Vive Cosmos, mais la variante «tout-en-un» (qui fonctionnerait de la même manière que le HoloLens) est considérablement plus volumineuse que le modèle «tout-en-deux», qui serait livré avec sa propre unité de traitement séparée. Les deux appareils contiennent un matériel de suivi 6DoF «interne» complet (sans besoin de capteurs externes), en plus des contrôleurs 3DoF.

Dans les deux cas, le Vive Proton est positionné comme un appareil hybride qui pourrait permettre aux clients de basculer rapidement entre le contenu VR et AR.

Quelle que soit la variante du Proton que HTC propose (le cas échéant), le casque a été conçu pour être utilisé avec des « appareils cellulaires 5G », mais nous ne savons pas exactement ce que cela impliquera. Dans une interview avec Ars Technica, le président de HTC Vive, Dan O’Brien, a affirmé qu’une « expérience 5G captive » pourrait aider au rendu.

Si vous ne l’avez pas encore compris, le Vive Proton est toujours entouré de mystère, et pas seulement pour nous, même HTC n’est pas tout à fait certain de l’endroit où il veut emmener l’appareil. Selon ceux qui ont eu la chance d’interviewer des dirigeants d’entreprise, HTC utilise cette annonce comme une opportunité de recueillir les commentaires des utilisateurs pour mieux éclairer sa décision.