Netflix permet enfin désactiver la lecture automatique des aperçus vidéo

Netflix vient d’ajouter une nouvelle option permettant de désactiver la lecture automatique des aperçus vidéo.

Netflix s’attaque enfin à ces aperçus vidéo automatiques ennuyeux de longue durée qui se déclenchent lorsque vous démarrez l’application et parcourez la bibliothèque. Ces aperçus ont été l’un des points noirs rapportés par les clients du service de streaming depuis environ cinq ans, mais dès à présent, vous pourrez les désactiver.

Comme Netflix le souligne dans une publication récente sur Twitter, vous pouvez vous connecter à Netflix à partir d’un navigateur Web et sélectionner l’option Gérer les profils dans le menu. Sélectionnez ensuite le profil que vous souhaitez mettre à jour. À partir de là, cochez ou décochez simplement l’option « Lecture automatique des aperçus pendant la navigation sur tous les appareils » e tout en naviguant sur tous les appareils.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020