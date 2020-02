Twitter : les recommandations faites par l’IA l’ont aidé à gagner des millions d’utilisateurs

Les recommandations de tweets faites par l’intelligence artificielle ont aidé Twitter à gagner des millions d’utilisateurs.

Twitter a recensé 152 millions d’utilisateurs quotidiens au cours des derniers mois de 2019, et le dernier pic est dû en partie à des modèles de machine learning améliorés qui affichent des tweets «plus pertinents» dans les timelines et les notifications des utilisateurs. Le chiffre a été publié hier matin dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2019 de Twitter.

Les utilisateurs quotidiens sont passés de 145 millions au trimestre précédent et 126 millions au cours de la même période un an plus tôt. Twitter dit que cela était « principalement dû aux améliorations des produits », comme la « pertinence accrue » de ce que les gens voient dans leur timeline principale et leurs notifications.

Par défaut, Twitter montre aux utilisateurs une chronologie algorithmique qui met en évidence ce qui, selon eux, les intéressera le plus; pour les utilisateurs qui suivent peu de comptes, il fait également apparaître les likes et les réponses des personnes qu’ils suivent, ce qui leur donne plus à parcourir. Les notifications de Twitter mettront également en évidence les tweets appréciés par les personnes que vous suivez, même si vous avez manqué ce tweet sur votre timeline.

Twitter essaie continuellement de renverser les inquiétudes concernant la croissance de ses utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs mensuel du service a diminué pendant une année complète jusqu’en 2019, ce qui l’a amené à cesser de signaler ce chiffre. Au lieu de cela, il partage désormais les utilisateurs quotidiens, une métrique qui semble beaucoup plus rose.

Comparé à beaucoup de ses pairs, Twitter a encore une énorme marge de croissance. Snapchat, à titre de comparaison, a rassemblé 218 millions d’utilisateurs quotidiens au cours de son dernier trimestre de 2019. Facebook a rapporté 1,66 milliard d’utilisateurs quotidiens au cours de la même période.

Twitter a également annoncé un jalon de chiffre d’affaires ce trimestre: il a généré pour la première fois plus d’un milliard de dollars de revenus trimestriels. Le total était juste au-dessus du jalon – 1,01 milliard de dollars au cours de son dernier trimestre, contre 909 millions de dollars ce trimestre de l’exercice précédent.

Le trimestre dernier, Twitter a déclaré que ses revenus publicitaires avaient été touchés en raison de bugs qui limitaient sa capacité à cibler les annonces et à partager les données publicitaires avec les partenaires. À l’époque, la société a déclaré qu’elle avait « pris des mesures pour résoudre » le problème, mais elle n’a pas précisé s’il avait été résolu. Dans la mise à jour de ce trimestre, Twitter indique qu’il a depuis «expédié des corrections» à ces problèmes.