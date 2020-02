Netflix : les nouveautés séries et films de Mars 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de mars 2020.

Netflix vient de révéler la liste de toutes les nouveautés qui arriveront au catalogue de la plateforme le mois prochain.

Parmi les films attendus sur la plateforme, on peut signaler le retour de Mark Wahlberg au cinéma d’action avec Spenser Confidential, disponible dès le 6 mars. Adapté du livre Wonderland d’Ace Atkins, le film relate l’histoire de Spenser, ex-flic, qui a la fâcheuse tendance à s’attirer des ennuis. A sa sortie de prison, il retourne dans les bas-fonds de Boston afin de découvrir la vérité au sujet d’un complot. Accompagné de son nouvel acolyte, Hawk, il tente d’empêcher de nuire un réseau de criminels.

Pour les fans des studios Ghibli, sept nouveaux films seront disponibles. Il y aura Naiscaa de la vallée du vent, Princesse Mononoké, Arriety le petit monde des chapardeurs, Le Voyage de Chihiro, Le conte de la princesse Kaguya, Le Royaume des chats ainsi que Mes Voisins les Yamadas. A noter qu’ils seront tous disponibles à la même date, soit le 1er mars.

Côté séries, Kingdom va ainsi faire son retour au travers d’une deuxième saison. La plateforme proposera aussi la troisième saison d’Ozark.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en mars figure ci-dessous.

Films & Documentaires

Super 8 : 3 mars

Ugly Delicious – saison 2 : 6 mars

Spencer Confidential : 6 mars

Jonas : 6 mars

Le Silence de la ville blanche : 6 mars

Sitara laissez les filles rêver : 8 mars

Dirty Money – saison 2 : 11 mars

The Lost Girl : 13 mars

Au Royaume des fauves : 20 mars

Ultras : 20 mars

The Plateform : 20 mars

Fangio l’homme qui comptait les bolides : 20 mars

Crip Camp la révolution des éclopés : 25 mars

Curtiz : 25 mars

Chez moi : 25 mars

Uncoked : 27 mars

Séries

The 100 – saison 6 : 1er mars

The Protector – saison 3 : 6 mars

On My Block – saison 1 : 11 mars

Fary Hexagone – saison 1 : 12 mars

Bloodride – saison 1 : 13 mars

100 Humans – saison 1 : 13 mars

Kingdom – saison 2 : 13 mars

Elite – saison 3 : 13 mars

Feel Good – saison 1 : 20 mars

L’Ecuyer du Roi – saison 1 : 20 mars

Self Made d’après la vie de madame CJ Walker : 20 mars

Vampires – saison 1 : 20 mars

Unorthodox – saison 1 : 26 mars

Ozark – saison 3 : 27 mars



Enfants

Nausicaa de la vallée du vent : 1er mars

Princesse Mononoké : 1er mars

Arrietty le petit monde des chapardeurs : 1er mars

Le Voyage de Chihiro : 1er mars

Le Conte de la princesse Kaguya : 1er mars

Le Royaume des chats : 1er mars

Mes Voisins les Yamadas : 1er mars

Go Go Cory Carson – saison 2 : 1er mars

Bheem Bam Boum le festival des couleurs : 5 mars

Paradise PD – saison 2 : 6 mars

Go kart : 13 mars

Carmen Sandiego Mission de haut vol : 10 mars

The Boss Baby Back in Business – saison 3 : 16 mars

Greenhouse Academy – saison 4 : 20 mars

Les Pérégrinations d’Archibald : 20 mars

Buddi : 20 mars