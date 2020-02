Apple préparerait un clavier pour iPad avec un pavé tactile

Apple aurait dans ses cartons un clavier pour iPad avec un pavé tactile. Celui-ci pourrait sortir au cours de cette année.

Apple aurait prévu de sortir un nouveau clavier iPad avec un trackpad intégré plus tard cette année, selon The Information. Le nouvel accessoire va probablement sortir avec la prochaine version de l’iPad Pro, a déclaré la source du site web.

L’ajout d’un trackpad à un clavier iPad serait une autre décision d’Apple d’apporter la fonctionnalité généralement associée à un ordinateur portable à la gamme de tablettes populaire. iPadOS prend déjà en charge la souris, mais c’est une extension de la technologie AssistiveTouch de l’iPad et cette fonction n’est pas la plus rapide à activer. Et le pointeur de la souris à l’écran n’est pas la petite flèche noire habituelle à laquelle vous pourriez être habitué sur votre ordinateur. Il s’agit plutôt d’un grand cercle semi-opaque qui a un point au milieu.

En ce moment, Apple ne semble pas vous pousser à utiliser une souris sur un iPad, mais si la société publie un clavier iPad avec un trackpad, il semble que la prise en charge de la souris pourrait devenir une fonctionnalité plus visible dans iPadOS via une prochaine mise à jour du logiciel.

Et avant-hier encore, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, le chef de la section sofware d’Apple Craig Federighi a déclaré: «Si vous aimez ce que vous nous avez vu faire avec iPadOS, restez à l’écoute, nous allons continuer à travailler dessus.» Il semble donc que nous devrait, sans surprise, s’attendre à de nouvelles mises à jour iPadOS à un moment donné qui s’appuient davantage sur le double objectif de l’appareil en tant que tablette et PC.

Apple a peut-être vu une réponse positive à la prise en charge de la souris et en fera une partie plus essentielle de l’iPadOS avec ce nouveau clavier supposé. Maintenant, Apple a juste besoin de faire le tour inverse et d’ajouter un écran tactile à un Mac.