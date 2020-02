Les ventes de consoles et de jeux PlayStation 4 diminuent à l’approche de la PS5

Les ventes de PlayStation 4 de Sony ont diminué de 25% sur un an durant la saison des fêtes, avec 6,1 millions d’unités écoulées.

La PlayStation 4 a été un succès retentissant pour Sony, mais avec l’arrivée de son successeur cette année, les ventes ont baissé de 25% pendant la période des fêtes 2019. Au cours de la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2019, 6,1 millions d’unités ont été vendues, contre 8,1 millions d’unités au cours de la même période un an plus tôt.

Les résultats de Sony pour le troisième trimestre de l’exercice 2019 montrent que les ventes de son segment Services de jeux et de réseau, dont fait partie la PS4, ont diminué de 20% à 158,5 milliards de yens (1,46 milliard de dollars). La société attribue cette baisse à la baisse des ventes de la machine, à une baisse des ventes de jeux non propriétaires et à l’effet des taux de change.

14,7 millions d’unités PS4 ont été livrées en 2019, contre 17,7 millions en 2018. Avec de nombreux consommateurs préférant mettre leur argent de côté jusqu’à l’arrivée de la PS5, les ventes de PS4 devraient diminuer plus rapidement en 2020. La machine a maintenant été vendue à 108,9 millions d’unités au cours de sa vie, ce qui en fait la deuxième console la plus vendue de tous les temps, battue seulement par les 155 millions d’unités de la PlayStation 2.

Les ventes de jeux ont également chuté durant la période des fêtes, passant de 87,2 millions d’unités en 2018 à 81,1 millions en 2019. Nous constatons également que l’achat numérique de jeux devient de plus en plus populaire, 49% de ceux vendus au troisième trimestre étant des versions numériques, contre 37% la dernière fois. année. Sur toute l’année 2019, les ventes de logiciels ont atteint 240 millions, dont 110 millions de téléchargements numériques (46%).

As Sony previously confirmed, there are now 38.8 million PS+ subscribers. This means that approximately 37% of total PS4 owners have a subscription to PS+. PS+ value additions such as free games is a reason for people to stay with PS ecosystem next gen. pic.twitter.com/3pNNAiU7hc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2020

Alors que la PS4 arrive à la fin de son cycle de vie, certains gros titres arrivant cette année pourraient encourager les gens à acheter l’une des consoles. The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, le remake de Final Fantasy VII et, bien sûr, Cyberpunk 2077 arrivent tous en 2020. Nous pourrions également voir la PlayStation 4 recevoir sa première baisse de prix depuis 2016 à un moment donné.