Bloc-notes, Paint et WordPad vont devenir des fonctions facultatives dans Windows 10

Dans les futures versions de Windows 10, Bloc-notes, Paint et WordPad vont devenir des fonctions facultatives.

Certains programmes font partie de Windows depuis des décennies, tels que le Bloc-notes, Paint et WordPad. Bien qu’utiles pour les tâches rapides, ils ne peuvent pas être supprimés du système d’exploitation, mais cela va changer dans une prochaine mise à jour.

Bloc-notes et Paint sont installés automatiquement par Windows depuis la version 1.0 du système d’exploitation lancé en 1985. Parallèlement, WordPad est installé automatiquement depuis 1995 avec le lancement de Windows 95.

Microsoft a rendu les programmes facultatifs dans la Build 19551 du programme Windows 10 Insider; ils peuvent être désinstallés via le panneau de configuration « Fonctions optionnelles ». Selon Windows Latest, Paint et WordPad devraient devenir des fonctionnalités facultatives dans la version Windows 10 20H1, également connue sous le nom de version 2004, qui devrait arriver en avril ou mai.

Une fois le Bloc-notes, Paint et WordPad désinstallés via le menu, un redémarrage du système est requis, après quoi les applications seront effacées et n’apparaîtront pas dans la recherche du menu Démarrer. Bien que les trois programmes occupent moins de 20 Mo combinés, pouvoir les supprimer devrait faciliter l’installation d’autres alternatives telles que NotePad2, NotePad ++ et Paint.NET. Cependant, les utilisateurs de PC seront satisfaits de voir l’ajout d’options de configuration et la suppression potentielle d’applications/fonctions non essentielles pour rationaliser le système d’exploitation. Espérons que cela soit un signe de choses à venir et de nombreuses autres applications intégrées au système d’exploitation deviendront des « fonctionnalités facultatives » au fur et à mesure du développement de Windows 10.

Bien que Microsoft rende les programmes facultatifs, cela ne signifie pas qu’ils seront complètement supprimés dans une future mise à jour. En 2017, Microsoft a annoncé qu’il abandonnerait Paint de Windows, le déplaçant vers le Windows Store en téléchargement gratuit, mais la société a annoncé l’année dernière que le programme resterait intégré à Windows 10 «pour l’instant».