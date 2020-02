GTA IV va faire son retour sur Steam

Après plusieurs semaines d’absence, GTA IV va faire son retour sur la plateforme Steam.

Rockstar a annoncé que GrandTheft Auto IV fera son retour sur Steam en mars. Le mois dernier, l’éditeur avait retiré le jeu en raison de problèmes liés à l’utilisation de la plateforme désormais disparue Games for Windows Live (GFWL).

« Grand Theft Auto IV a été créé à l’origine pour la plateforme Games for Windows Live. Comme Microsoft ne prend plus en charge Games for Windows Live, il n’est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu. Nous examinons d’autres options pour distribuer GTA IV sur PC et partagerons plus d’informations dès que possible. »

Il n’était pas clair à l’époque quels étaient les plans de Rockstar pour le jeu. Cependant, le développeur était vague sur l’avenir du titre, disant seulement qu’il « envisageait d’autres options pour distribuer GTA IV pour PC ».

Mardi, Rockstar a confirmé qu’il supprimait GFWL de GTA IV. Il relancera le jeu sur Steam le mois prochain, le 19 mars pour être précis. La mise à jour combinera GTA IV et GTA: Episodes from Liberty City dans un package appelé Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Les propriétaires de l’un des premiers pourront passer à l’édition complète.

Malheureusement, le jeu mis à jour ne prendra plus en charge le mode multijoueur ni les classements. Rockstar n’a pas expliqué pourquoi il avait supprimé le mode multijoueur. La raison la plus probable est que GFWL a servi de colonne vertébrale pour le mode MP. Les développeurs auraient probablement dû reconstruire l’intégralité de l’infrastructure multijoueur.

L’éditeur a également déclaré que certaines des stations de radio seraient temporairement indisponibles, notamment RamJam FM, Self-Actualization FM et Vice City FM. Il y a deux ans, Rockstar a supprimé plusieurs chansons du jeu, ainsi que toute la station russe Vladivostok FM en raison de l’expiration des accords de licence. On ne sait pas s’il a rencontré une situation similaire avec les trois stations qu’il supprime temporairement, mais cela semble être une supposition raisonnable compte tenu du fait que le jeu existe depuis 12 ans. Cependant, Rockstar a promis que les stations reviendraient.