Tesla : des chercheurs en sécurité révèlent qu’il est possible de tromper facilement l’Autopilot

Des chercheurs en sécurité révèlent qu’il est possible de tromper l’Autopilot de Tesla en utilisant du ruban adhésif.

Bien que de nombreux véhicules modernes contiennent une technologie incroyablement avancée, ce n’est pas infaillible. Le système de caméra MobilEye EyeQ3 installé sur certains modèles Tesla, par exemple, peut être amené à accélérer la voiture jusqu’à 50 mph au-dessus de la limite de vitesse à l’aide d’un simple morceau de ruban adhésif.

Les chercheurs de McAfee Steve Povolny et Shivangee Trivedi ont trompé le système en plaçant un ruban adhésif noir sur une partie d’un panneau de 35 mph pour prolonger la ligne médiane du ‘3’. Cela signifiait que les caméras des voitures Model S et Model X de Tesla 2016 lisaient le panneau comme 85 mph, provoquant une accélération du régulateur de vitesse vers 50 mph au-dessus de la limite de 35 mph.

Les caméras MobilEye peuvent lire les panneaux de limitation de vitesse et ajuster la vitesse du système de conduite autonome en conséquence. McAfee a divulgué la recherche à Tesla et MobilEye l’année dernière, mais le constructeur automobile a déclaré qu’il ne résoudrait pas les problèmes matériels sur cette génération de véhicules, tandis que MobilEye a déclaré au MIT Tech Review que le signe aurait pu être mal lu par un humain et a déclaré que la caméra n’avait pas été spécialement conçue pour une conduite entièrement autonome.

Seuls les premiers modèles Tesla équipés du pack matériel Tesla 1 et de la version MobilEye EyeQ3 ont été trompés par cette astuce. Les véhicules Tesla plus récents utilisent des caméras propriétaires, et la version la plus récente du système de caméras de MobilEye n’était pas sensible.

« Les nouveaux modèles de véhicules Tesla n’implémentent plus la technologie MobilEye et ne semblent actuellement pas prendre en charge la reconnaissance des panneaux de signalisation », a déclaré Povolny.

Les chercheurs ont déclaré que le nombre de Teslas 2016 sur les routes signifiait que leur découverte était toujours une préoccupation. « La version vulnérable de la caméra continue de représenter une base d’installation importante parmi les véhicules Tesla », a ajouté Povolny. «Nous n’essayons pas de répandre la peur et de dire que si vous conduisez cette voiture, elle va accélérer. La raison pour laquelle nous effectuons cette recherche est que nous essayons vraiment de sensibiliser les clients et les vendeurs aux types de défauts qui sont possibles. »

La fonction Autopilot de Tesla s’est avérée avoir été activée lors de plusieurs accidents mortels, ce qui a conduit Tesla à réitérer que malgré le nom quelque peu trompeur, l’Autopilot n’est pas censé rendre la voiture entièrement autonome, et les conducteurs doivent garder les mains sur le volant à tout moment.