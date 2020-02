Bob Iger quitte son poste de PDG de Disney

Bob Iger vient de quitter ses fonctions de PDG de Disney, après 15 années à la tête de la maison de Mickey.

Iger quitte Disney dans une excellente position, ayant acquis à la fois Marvel Entertainment en 2009 et LucasFilm en 2012. Plus récemment, il a dirigé le lancement d’ESPN + et de Disney + et a aidé à acquérir des actifs la 21st Century Fox.

Disney a annoncé que le PDG de longue date, Bob Iger, a quitté son poste et est remplacé par Bob Chapek, avec effet immédiat.

Iger a rejoint la famille Disney en 1996 lorsque l’entreprise a acheté Capital Cities/ABC. En 1999, il a été promu président de Walt Disney International et président du groupe ABC avant d’être nommé président et chef de l’exploitation de Disney moins d’un an plus tard. Au début de 2005, Iger a reçu l’appel pour succéder à Michael Eisner en tant que PDG, un rôle qu’il occupe depuis.

Chapek a récemment été président des parcs, expériences et produits Disney. Il travaille chez Disney depuis 1993 et ​​ne sera que le septième PDG de près de 100 ans d’histoire.

Iger, quant à lui, deviendra président exécutif et dirigera le conseil d’administration et les efforts créatifs de l’entreprise. Son contrat actuel expire le 31 décembre 2021.

Iger a déclaré qu’avec le lancement réussi de Disney + et l’intégration de Twenty-First Century Fox en cours, il pensait que c’était le moment optimal pour passer la main à un nouveau PDG. «J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales à multiples facettes de Disney, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de l’entreprise», explique Iger.

Susan Arnold, directrice principale du conseil d’administration de Disney, a déclaré qu’elle participait activement à la planification de la relève depuis plusieurs années. « Après examen des candidats internes et externes, nous avons élu à l’unanimité Bob Chapek comme prochain PDG de The Walt Disney Company », a déclaré Arnold.