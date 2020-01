Valve confirme que Left for Dead 3 n’est pas en développement

Valve a mis fin aux rumeurs selon lesquelles Left 4 Dead 3 était en cours de développement, en déclarant que le studio n’y travaillait pas depuis des années.

Alors que le web s’est emballé avec les rumeurs d’un Left for Dead 3, une suite présumée au jeu de tir coopératif épique rempli de zombies de 2009, Valve a mis un terme à l’idée, confirmant qu’elle n’est « absolument pas » en cours de développement.

Dans une déclaration à IGN, les développeurs légendaires ont déclaré: «Nous avons vu des rumeurs à cet effet au cours des deux derniers mois. Nous avons brièvement exploré quelques opportunités de la prochaine génération de Left 4 Dead il y a quelques années. Mais nous ne travaillons absolument pas sur quoi que ce soit lié à L4D maintenant, et ce n’est pas le cas depuis des années. «

La rumeur a recommencé à tourner après les captures d’écran et certains rendus de têtes de zombies ont refait surface l’année dernière. Le rythme s’est vraiment accéléré lorsque le directeur régional du HTC Vive, Alvin Wang Graylin, a fait référence à Left for Dead 3 dans un diaporama sur «2020 VR Trends».

A few slides from my talk tonight… pic.twitter.com/bHegijjZW1 — Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) January 17, 2020

Les fans ont immédiatement sauté sur le fait qu’un insider avait tout sauf confirmé l’existence du jeu, bien que la confirmation ait été de courte durée. Dans un tweet qui a suivi, Graylin a ajouté: « La mention #L4D3 n’est qu’une spéculation personnelle, et toutes les prédictions sont les miennes, et non une vue officielle de @HTC. »

Mais une lueur d’espoir brillait toujours, jusqu’à la propre déclaration de Valve cette semaine: «Il est clair que certaines personnes s’amusent à créer de la désinformation pour faire tourner la communauté et d’autres points de vente. Malheureusement, pour l’instant, nous ne travaillons pas sur un nouveau jeu L4D.» Encore une fois, l’allergie de Valve au nombre après deux, mais avant quatre, continue.