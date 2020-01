Netflix doublera presque le nombre de contenus originaux en français

Avec un nouveau bureau à Paris pour l’aider à se développer en Europe, Netflix veut augmenter le nombre de contenus originaux en français.

Netflix a annoncé aujourd’hui un nouvel investissement important en France avec l’ouverture de son nouveau bureau parisien et une feuille de route de contenu qui verra le service de streaming presque doubler le nombre de contenus originaux en langue française qu’il a produits jusqu’à présent. Depuis 2014, Netflix a produit 24 productions en Français, dont six films et neuf séries télévisées, mais le nouveau plan consiste à ajouter 20 nouvelles productions et à accroître sa nouvelle présence corporative à Paris, qui compte 40 employés, soit près de trois fois la taille.

Netflix fait des expansions similaires à travers le monde, y compris ailleurs en Europe et en Amérique du Sud.La société prévoit d’ouvrir des bureaux en Allemagne et en Italie, et l’année dernière, elle a ouvert un grand bureau à Mexico. le service de sVOD a également des bureaux en Angleterre, au Pays-Bas et Espagne.

L’objectif est de diversifier sa gamme de progammes et de films pour attirer plus de clients internationaux, d’autant plus que la croissance de sa base d’abonnés aux États-Unis a atteint sa limite supérieure et que la concurrence de géants nationaux comme Disney et HBO s’intensifie. En juillet dernier, le nombre de clients Netflix aux États-Unis a décliné pour la première fois, ce qui a rendu la concentration de Netflix sur l’expansion internationale plus cruciale que jamais.

Netflix a eu du succès avec des programmes en langue étrangère, y compris des succès de thrillers en espagnol comme Narcos et Money Heist et une série de science-fiction en allemand Dark. Il a également remporté l’or avec certains de ses films en langues étrangères, y compris Roma nominé aux Oscars du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón. Et Netflix investit massivement dans le contenu en langue japonaise, notamment en sécurisant les droits de diffusion en continu dans le monde entier sur le légendaire anime Hideaki Anno Neon Genesis Evangelion, car un autre segment des guerres en streaming comprend désormais une guerre d’enchères croissante pour les films d’animation populaires, anciens ou récents.

Pourtant, tout en étendant sa présence dans un pays comme la France est sans doute bon pour les affaires, il y a aussi une raison juridique en jeu. Le Parlement européen a finalisé en octobre 2018 un nouveau règlement concernant Netflix et la présence d’autres services de streaming dans l’UE qui exige qu’au moins 30 Pour cent de tout le contenu diffusé sur la plateforme doit être produit à l’origine dans la région. Amazon, Netflix et d’autres sociétés ont jusqu’en septembre 2020 pour atteindre ce quota. Il est donc probable que les nouveaux investissements de Netflix en Allemagne, en Italie et en France l’aideront à le faire.

Il y a aussi la relation quelque peu controversée de Netflix avec la communauté cinématographique française, après la confrontation avec le Festival de Cannes sur les conditions d’éligibilité au prix. Netflix a été interdit en 2018 de concourir pour les prix les plus prestigieux du festival en raison de ses sorties en salles limitées, qui va à l’encontre des nouvelles règles françaises en matière de sorties locales et, plus largement, de l’engagement culturel du pays pour le cinéma en tant qu’institution.

Netflix s’est ensuite retiré officiellement du festival et n’a présenté aucun film pour Cannes 2019. Une nouvelle présence dédiée à Paris et une augmentation substantielle de ses investissements dans les productions locales peuvent aider à lisser cette relation autrefois mouvementée.