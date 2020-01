Twitter ajoute les réactions par emojis dans les messages privés

Les messages privés de Twitter prennent désormais en charge une nouvelle fonctionnalité, les réactions par emojis.

Les messages privés de Twitter prennent désormais en charge les réactions par emojis, a annoncé la société. Pour les utiliser et ainsi rendre vos DM plus vivants, vous pouvez soit appuyer sur la petite «icône cœur et plus» qui apparaît à droite de chaque message reçu, ou bien vous pouvez appuyer deux fois sur un message sur mobile pour accéder au menu des réactions via emojis.

La fonctionnalité a été lancée avec sept emojis sur la version iOS et Android du réseau social, qui pour ceux qui gardent un score est un de plus que Facebook ne le supporte actuellement. La sélection de Twitter permet donc de réagir plus rapidement au messages de son interlocuteur sans pour autant lui répondre par écrit.

Twitter explique le fonctionnement de cette nouvelle option dans l’image ci-dessous : « pour ajouter une réaction, passez la souris sur le message et cliquez sur le bouton de réaction (un coeur avec une icône plus) ou touchez deux fois le message et choisissez un emoji depuis la popup. Vous pouvez annuler une réaction à tout moment et elle sera retirée du message pour tous les participants. Cliquez ou touchez une réaction dans une conversation pour voir qui a réagi au message ».

La page d’assistance de Twitter pour la nouvelle fonctionnalité indique que vous pouvez annuler une réaction à tout moment, mais indique également que tous les participants à la conversation sont avertis chaque fois que vous ajoutez une réaction par emoji à un message, alors assurez-vous de réagir de manière responsable. La fonctionnalité semble être en ligne maintenant sur le Web et sur mobile, mais Twitter note que toute personne utilisant une ancienne version de son application verra les réactions affichées sous forme de texte.