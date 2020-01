Amazon Music compte désormais 55 millions de clients

Amazon Music dépasse la barre des 55 millions de clients alors qu’il rattrape de Spotify et Apple Music.

Amazon Music n’obtient souvent pas le même buzz que Spotify ou Apple Music, mais le service continue de croître rapidement et rattrape ces concurrents à un rythme qui pourrait vous surprendre. Amazon affirme que son service musical a dépassé les 55 millions de clients.

Il reste encore un long chemin à parcourir si Amazon veut rattraper Spotify, qui a récemment signalé 113 millions de clients payants (et 248 millions d’utilisateurs mensuels au total) en septembre. Apple a cité pour la dernière fois un nombre d’abonnés Apple Music de plus de 60 millions, alors Amazon est en train de réduire rapidement cette avance. « Amazon ne parle pas beaucoup de chiffres », a déclaré Steve Boom, patron d’Amazon Music, au Financial Times. «Nous avions le sentiment que le fait d’atteindre cette barre valait la peine d’être discuté.»

C’est en grande partie parce qu’Amazon Music a un avantage en sa faveur: la polyvalence. Il existe plusieurs échelons qui composent Amazon Music, et le service tire parti de l’énorme popularité de l’adhésion à Amazon Prime, qui est devenue essentielle pour de nombreuses personnes. Il est également étroitement intégré à l’assistant vocal Alexa de l’entreprise. Jetons un œil aux quelques choix que vous avez, du plus cher au plus gratuit (avec des publicités).

Amazon Music HD: la mise à niveau audiophile progressive d’Amazon Music Unlimited lancée l’automne dernier pour 14,99 € par mois (12,99 € si vous avez Prime)

Amazon Music Unlimited: c’est le véritable rival de Spotify et d’Apple Music et commence au même prix de 9,99 € par mois (ou 7,99 € pour les abonnés Prime). Les abonnements Amazon Music Unlimited ont augmenté de plus de 50% en 2019, selon la société.

Amazon Music Unlimited (plan pour un seul appareil): Peut-être que vous menez une vie de simplicité et que vous ne voulez écouter de la musique que sur Amazon Echo dans votre salon. L’un des plans les plus novateurs proposés par Amazon est l’abonnement pour appareil unique, qui peut être utilisé sur les appareils Echo et Fire TV pris en charge pour seulement 3,99 € par mois. Vous bénéficiez toujours de la même sélection de 50 millions de chansons que les clients Unlimited habituels, mais vous êtes juste (très) limité sur l’endroit où vous pouvez les écouter.

Amazon Music pour les abonnés Prime: les clients Amazon Prime bénéficient d’un accès à la demande et sans publicité à plus de 2 millions de chansons via le service Amazon Music. Il n’y a pas de frais supplémentaires ou d’abonnement pour cela, à part l’adhésion Prime régulière. C’est un bel avantage si vous n’êtes pas un auditeur difficile et que vous voulez juste quelque chose sans publicité.

Amazon Music sponsorisé par la publicité: si vous n’êtes pas une personne privilégiée et que vous ne voulez pas payer pour la musique, Amazon a toujours quelque chose pour vous. Le niveau gratuit et financé par la publicité d’Amazon Music vous donne accès aux meilleures listes de lecture et à des milliers de stations de musique; vous perdez simplement la commodité d’écouter n’importe quelle chanson que vous voulez à la demande.

Pour atteindre son chiffre de 55 millions, Amazon comptabilise les clients de chacun des abonnements. La croissance internationale semble également forte. Voici le communiqué de presse d’Amazon:

Amazon Music a progressé de près de 50% d’une année sur l’autre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, et a plus que doublé dans nos nouveaux pays tels que la France, l’Italie, l’Espagne et le Mexique.

La plupart des concurrents d’Amazon ont, au plus, deux options de plan: gratuit et payant. Mais comme d’habitude, Amazon inonde la zone et espère pouvoir attirer tous les types d’auditeurs de musique.