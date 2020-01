Afin de lutter contre les faux profils sur son application, Tinder lance un nouveau système de vérification des photos.

Tinder lance aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités de sécurité, y compris un système de vérification photo qui placera une coche bleue sur les profils des utilisateurs, un partenariat avec l’application de sécurité Noonlight pour donner aux utilisateurs un moyen facile d’appeler les services d’urgence et une fonctionnalité qui signale potentiellement des messages offensants.

Le système de vérification de photos nécessite que les daters prennent un selfie en temps réel qui correspond à une pose montrée par un modèle dans une image échantillon. Ces photos sont ensuite envoyées à l’équipe communautaire de Tinder, qui vérifie que chaque utilisateur correspond à la fois à la pose donnée et aux photos de profil choisies. Si tout est aligné, ils recevront une coche bleue, ce qui est destiné à donner à leurs matchs potentiels la tranquillité d’esprit qu’il n’y a pas de catfishing (une pratique frauduleuse où une personne se fait passer pour une autre sur les réseaux sociaux).

Pour l’instant, les humains vérifieront les photos et vérifieront que les gens sont bien ceux qu’ils disent être, mais l’objectif est de décharger finalement cette tâche aux logiciels. On ne sait pas quand cela se produira, si cela arrive un jour. Tinder compte des millions d’utilisateurs dans le monde. Par conséquent, cette fonctionnalité est déployée lentement pour l’instant et dans des zones plus petites, comme Taïwan et l’Irlande.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure ce système empêchera les gens d’être surpris de voir qui se présente à leur rendez-vous, même avec des vérificateurs humains. Les gens se coupent et font pousser leurs cheveux, gagnent et perdent du poids et vieillissent, ce qui signifie que les photos de profil utilisées pour se vérifier seront finalement dépassées. Tinder n’a pas précisé la durée de validité d’un badge de vérification et sa date d’expiration. Il n’a pas non plus indiqué si les gens devront refaire le processus chaque fois qu’ils souhaitent mettre à jour leurs photos. À l’heure actuelle, les utilisateurs notent parfois dans leurs profils s’ils ont mis à jour leur look, comme s’ils ont fait pousser une moustache ou se sont teints les cheveux, alors peut-être que cela restera la meilleure option pour rester vérifié tout en définissant avec précision les attentes des matchs.

Outre le processus de vérification des selfies, la société dit également qu’elle déploie lentement une fonctionnalité dans «certains marchés» qui détecte les messages potentiellement offensants et demande aux daters si un message les «dérange». Si c’est le cas, ils peuvent signaler la personne. La société affirme que cette fonctionnalité finira par déboucher sur une autre appelée « annuler » qui donnera aux utilisateurs la possibilité de ne pas envoyer un message potentiellement offensant. La fonctionnalité ressemble à celle lancée par Instagram en 2017 qui détecte les commentaires offensants, bien que dans ce cas, Instagram donne aux utilisateurs le pouvoir de masquer automatiquement les commentaires.

Tinder annonce également un partenariat avec l’application de sécurité Noonlight pour donner aux utilisateurs basés aux États-Unis un accès gratuit à l’application, ainsi qu’un nouveau «centre de sécurité» où les gens peuvent trouver des ressources et des outils sur les rencontres en ligne. Noonlight se synchronise avec diverses applications et appareils, y compris Tinder, pour fournir une assistance de service d’urgence sur appel.

Les daters qui synchronisent leur compte Tinder avec Noonlight peuvent choisir d’afficher un badge sur leur profil pour le dire, ce qui est censé fonctionner comme une sorte d’avertissement indiquant qu’ils sont protégés. Les gens peuvent dire à Tinder et à Noonlight quand ils vont à une date et avec qui, et s’il y a une urgence pendant la date, ils peuvent retirer l’application Noonlight et maintenir enfoncé un bouton pour appeler les services d’urgence. Noonlight vous demandera un code PIN pour annuler cette demande dans un premier temps. Il envoie également un SMS, puis appelle. Si aucune action n’est entreprise, les services d’urgence seront appelés. Uber a intégré une fonction d’appel d’urgence similaire dans son application en 2018, ainsi qu’un centre de sécurité.

En règle générale, il semble que Tinder a repris les efforts des autres applications pour assurer la sécurité des utilisateurs et le fait à son tour. Pourtant, la fonction de commentaire offensant et les appels d’urgence pourraient avoir des effets de grande envergure qui pourraient non seulement changer la culture du chat sur l’application pour le mieux, mais aussi donner aux daters plus de tranquillité d’esprit qu’ils ont un moyen de sortir d’une situation dangereuse si nécessaire.