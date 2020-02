One Piece : Netflix commande une première saison de 10 épisodes

Netflix a commandé 10 épisodes pour la première saison de son adaptation Live-Action de One Piece.

Il semblerait que la série Live-Action de One Piece signée Netflix soit un peu plus proche de devenir une réalité car le service de streaming a officiellement commandé 10 épisodes pour l’adaptation. C’est une énorme nouvelle et bien que la plupart des fans resteront prudemment optimistes car les adaptations d’anime en Live Action ont une mauvaise réputation, même celles de Netflix. Pourtant, avec l’implication directe du créateur Eiichiro Oda, cela pourrait être mieux que la moyenne.

Maintenant que la série a sa première saison avec 10 épisodes commandée, nous pouvons commencer à spéculer sur la façon dont cette adaptation se fera. Il n’y a toujours pas de news sur le casting ni d’autres détails majeurs qui ont filtré, mais si tout se passe bien, nous pourrions avoir plus de saisons qui durent 10 épisodes ou plus. Il faut juste espérer que le casting se passe bien, ainsi que la scénarisation.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020

Pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, il s’agit d’un anime qui suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage. Luffy a le pouvoir d’étirer n’importe quelle partie de son corps grâce à sa consommation du fruit du démon. Il existe différents types de fruits du démon dans cet univers et ils donnent des pouvoirs différents, bien qu’ils aient tous l’étrange inconvénient de ne laisser personne nager.

Même sans connaître le synopsis, One Piece est assez bien connu. Vous avez probablement vu des copies du manga dans la plupart des librairies de bandes dessinées ou un grand nombre de jeux vidéo dans divers magasins. Il y a de fortes chances que vous ayez vu cet anime et que vous en verrez davantage une fois la série Netflix sortie.

Aucune date de sortie pour la série One Piece Live Action n’a été révélée.