Lego lance une maquette de la Station spatiale internationale

A partir du mois prochain, Lego va commercialiser une maquette inspirée par la Station spatiale internationale.

La plateforme Lego Idea a encore frappé. Mardi, ce centre de crowdsourcing pour «le prochain gros succès» a présenté le kit de la Station spatiale internationale qui éblouira les collectionneurs de Lego et les amateurs d’espace.

Le kit de 864 pièces comprend la station spatiale elle-même avec deux joints tournants et huit panneaux solaires réglables ainsi qu’un bras robotique Canadarm2. Le kit comprend un stand, deux microfigures d’astronautes, une mini navette spatiale NASA et trois mini vaisseaux spatiaux cargo.

Entièrement construit, le modèle mesure 20 centimètres en hauteur, 31 centimètres en longueur et 49 centimètres en largeur.

Vous obtenez également un livret de 148 pages contenant des informations sur l’ISS ainsi que le créateur et concepteur du modèle.

Le programme Idea de Lego a été une véritable aubaine pour la marque au cours de la dernière décennie. Le mois dernier, par exemple, un fan a soumis un design pour le Cybertruck récemment dévoilé par le constructeur Tesla. Ce dernier a déjà obtenu le soutien de plus de 10 000 personnes.

An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H — LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020

Nous avons également vu des briques Lego continuer de se fondre dans la culture pop. Plusieurs constructeurs automobiles ont utilisé les briques pour créer des répliques grandeur nature de voitures réelles. La Fox est même prête à présenter le mois prochain une émission de téléréalité basée sur Lego appelée Lego Masters qui opposera des équipes de passionnés pour voir qui peut construire les créations les plus folles et les plus élaborées.

La Station spatiale internationale Lego est recommandée pour les 16 ans et plus, même s’il est évident que les jeunes constructeurs peuvent également en profiter si leur parents peuvent donner un coup de main. Le jouet sera vendu au prix de 59,99 euros sur le site de Lego à compter du 1er février 2020.