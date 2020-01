L’iPad Pro peut désormais faire tourner Fortnite à 120 images par seconde

Epic Games a publié une mise à jour pour la version iOS de Fortnite, qui permet désormais de faire tourner le jeu à 120 images par seconde.

En règle générale, les cadences élevées dans les jeux vidéo sont le domaine des PC, car les consoles et les appareils mobiles ont tendance à atteindre un maximum de 60 images par seconde, mais sont souvent limités à seulement 30. Cela change aujourd’hui, du moins en ce qui concerne Fortnite. Epic a publié une nouvelle mise à jour pour la version iOS de Fortnite qui fait passer le débit d’images pris en charge à un maximum de 120, en supposant que vous avez le bon matériel, bien sûr.

Dans ce cas, le bon matériel est l’iPad Pro 2018. Epic profite du taux de rafraîchissement élevé de l’iPad Pro avec cette mise à jour, mais le hardware de la tablette aidera également les choses. Cependant, attendez-vous à faire un sacrifice graphique si vous souhaitez exécuter à une fréquence d’images plus élevée, car MacRumors signale que l’activation du paramètre 120fps bascule automatiquement vos paramètres graphiques sur « moyen ».

Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, cependant. Dans le monde du jeu compétitif, les règles de fréquence d’images sont suprêmes, et de nombreux joueurs professionnels sont connus pour baisser leurs paramètres graphiques, de sorte qu’ils jouent essentiellement à un jeu moche à une fréquence d’images aussi élevée que possible. Certes, ceux qui veulent jouer à Fortnite de manière compétitive choisiraient probablement le PC comme plateforme de leur choix, mais si l’iPad Pro est votre seule plate-forme de jeu et que vous voulez autant d’avantage que possible, alors ce nouveau paramètre à 120 images par seconde est pour vous.

Fait intéressant, cela signifie que Fortnite sur iPad Pro peut réellement fonctionner à un débit d’images plus élevé que ses homologues sur consoles. La version Switch de Fortnite, par exemple, est limitée à 30 images par seconde, tandis que les versions Xbox One et PlayStation 4 sont plafonnées à 60.

Dans tous les cas, cette mise à jour est désormais en ligne sur l’App Store iOS. La mise à jour ajoute également la prise en charge des boutons de la manette sur iOS 13 et au-dessus, donc même si vous n’avez pas d’iPad Pro, il peut toujours avoir une nouvelle fonctionnalité importante si vous jouez avec un contrôleur.