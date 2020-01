277 millions de dollars dépensés le jour de Noël sur les boutiques d’applications

Les dépenses en applications pour Noël ont atteint un record de 277 millions de dollars, dont la plupart pour les jeux.

Les dépenses en applications mobiles ont connu une croissance impressionnante de 11,3% en glissement annuel à Noël, car les dépenses effectuées sur l’App Store et Google Play ont atteint 277 millions de dollars. La majeure partie de cette somme est allée aux jeux mobiles, qui ont représenté 210 millions de dollars, soit 76%, du montant total.

Le rapport du cabinet d’analystes mobiles Sensor Tower montre que les dépenses de consommation pour les applications et les jeux ont totalisé près de 5,1 milliards de dollars dans le monde en décembre, soit 8% de plus que la même période l’année dernière, dont 5% environ le jour de Noël.

Sans surprise, le jeu mobile le plus rentable de Noël était PUBG. Le jeu de battle royale a rapporté 8,5 millions de dollars de dépenses en jeu ce jour-là, en hausse de 431% par rapport aux 1,6 million de dollars qu’il avait réalisés à Noël dernier.

2019 a été une année exceptionnelle pour PUBG. Il peut être confronté à des concurrents tels que Fortnite et Apex Legends sur PC, mais il domine sur mobile, devenant le premier titre du genre à passer 1 milliard de dollars de revenus sur la plateforme, principalement grâce à la Chine.

Noël est toujours un moment rentable pour les applications mobiles et les jeux, principalement en raison des ventes de nouveaux appareils, des nouveaux utilisateurs mobiles et des consommateurs qui ont reçu des cartes-cadeaux. Même les applications non liées aux jeux ont vu leurs dépenses augmenter de 2% par rapport à l’année précédente, ce qui représente environ 67 millions de dollars. La majorité de l’argent dans cette catégorie – 24% – provenait d’applications de divertissement telles que Disney + et Tencent Video, bien que la meilleure application non liée aux jeux soit Tinder, avec 2,1 millions de dollars.

Comme d’habitude, l’App Store d’Apple représentait la majeure partie de l’argent. Il a fallu 193 millions de dollars (70%), en hausse de 16% en glissement annuel, tandis que 84 millions de dollars ont été dépensés sur Google Play, ce qui représente une croissance annuelle de 2,7%.

Bien que les dépenses en applications aient augmenté aux États-Unis, l’augmentation de 4,8% n’était pas aussi élevée que le chiffre mondial. Mais les dépenses américaines et mondiales ont maintenant atteint des niveaux record.