En partenariat avec le gouvernement de Sao Paulo, Google va créer des adresses pour deux millions de Brésiliens.

Google s’est associé au gouvernement de Sao Paulo pour le projet Rotas Rurais visant à cartographier une zone de plus de 60 000 kilomètres carrés, donnant des adresses à 340 000 résidences. En les incluant dans une nouvelle base de données, environ deux millions de citoyens auront accès aux soins médicaux, aux services d’urgence, à l’identification gouvernementale, etc.

En 2018, Google a introduit le programme open source Plus Codes pour donner aux gouvernements et aux citoyens la possibilité de créer librement leurs propres adresses indépendamment de l’éloignement, des troubles politiques ou des frontières changeantes. Les codes Plus prennent les coordonnées d’un emplacement et les transforment en un code à six chiffres.Par exemple, MXQ4 + M5 New York est l’adresse de la Statue de la Liberté (vérifiez-la vous-même dans Google Maps). Le projet Rotas Rurais de Sao Paulo représente la première mise en œuvre à grande échelle des codes Plus.

Au cours de la première phase de six mois du projet, Google combinera les images satellite de Google Earth et d’autres données de localisation de Google Maps pour cartographier tous les chemins de terre, maisons et fermes de la région désignée. Ils généreront ensuite des codes Plus pour toutes les résidences, les compileront dans une base de données et l’intégreront aux services gouvernementaux. Les codes Plus feront office d’adresses officielles et, dans les phases ultérieures, seront remis aux agences d’État et au secteur privé.

« Le projet aidera l’ensemble de l’écosystème à la campagne, mais sera également bientôt appliqué dans les zones rurales », a déclaré le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria. «Nous investissons massivement dans l’innovation technologique dans l’agro-industrie dans le but de fournir aux producteurs de l’État les dernières technologies au monde, et, heureusement, nous réussissons.»

Le gouvernement brésilien sera en mesure de reconnaître officiellement les personnes par leur nouvelle adresse et de créer une identification qui permettra aux citoyens de voter, d’ouvrir des comptes bancaires, de s’inscrire à certains emplois et d’accéder aux soins médicaux essentiels. Les adresses signifient également que les services d’urgence peuvent répondre plus efficacement, que les colis peuvent être livrés et que les infrastructures peuvent être construites. S’il faudra sans doute des années pour que ces choses se développent, les adresses sont la première étape essentielle.