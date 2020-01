L’armée américaine interdit aux soldats d’utiliser TikTok

Les soldats de l’armée américaine ne peuvent désormais plus utiliser TikTok sur les téléphones appartenant au gouvernement.

Suite à une décision des autorités, les soldats de l’armée américaine ne peuvent plus utiliser TikTok sur les téléphones appartenant au gouvernement. Cette décision intervient au milieu des inquiétudes persistantes selon lesquelles l’application vidéo appartenant à la société basée à Pékin ByteDance pourrait compromettre la sécurité nationale ou être utilisée pour influencer ou surveiller les Américains.



« C’est considéré comme une cyber-menace », a déclaré le porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Robin Ochoa, à Military.com, qui a annoncé la nouvelle le 30 décembre. L’armée aurait utilisé TikTok pour recruter des membres avant l’interdiction.

Le Département de la Marine et de la Défense a sonné l’alarme sur TikTok au début du mois. La Marine avait précédemment dit à ses membres de ne pas ajouter l’application et de la supprimer des appareils émis par le gouvernement si elle était déjà installée. Le département de la Défense a également demandé aux employés de « se méfier des applications que vous téléchargez, de surveiller vos téléphones pour les textes inhabituels et non sollicités, etc., et de les supprimer immédiatement et de désinstaller TikTok pour contourner toute exposition d’informations personnelles », selon military.com.

TikTok a été examiné par la Commission des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) après que les régulateurs ont demandé une enquête en octobre pour voir si le gouvernement chinois pouvait collecter les données des utilisateurs ou contrôler le contenu partagé. Le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) et le sénateur Chuck Schumer (D-New York) ont souligné la possibilité que TikTok soit utilisé pour se mêler des élections et faire taire les manifestants de Hong Kong. Le CFIUS examine également si ByteDance sera forcé de céder dans Musical.ly, l’application qu’il a acquise en 2017 qui a été le point de départ pour TikTok.

TikTok a déclaré dans un communiqué d’octobre qu’il n’avait pas supprimé le contenu parce que le gouvernement chinois lui avait demandé de le faire, et qu’il ne le ferait pas à l’avenir. La société a ajouté qu’elle stocke ses données d’utilisateur américain aux États-Unis (avec une sauvegarde à Singapour), de sorte qu’elle n’est pas soumise à la loi chinoise.

ByteDance a rejeté un rapport de Bloomberg le 23 décembre qui alléguait qu’il envisageait de vendre sa participation dans TikTok suite à la pression croissante à laquelle il fait face aux États-Unis.