YouTube Music propose maintenant des playlists personnalisées façon Spotify

YouTube Music s’attaque à Spotify, Apple Music et bien d’autres avec le lancement de trois playlists personnalisées.

YouTube Music a déployé ses premières playlists personnalisées pour tous les abonnés, y compris un rival de Discover Weekly de Spotify appelé Discover Mix. Certains utilisateurs ont découvert Discover Mix et New Release Mix de YouTube en septembre, mais ils sont désormais disponibles pour tous avec une troisième playlist personnalisée appelée Your Mix.

Discover Mix est destiné à vous présenter de nouveaux artistes dont vous n’avez jamais entendu parler ou à proposer des pistes moins connues d’artistes que vous avez déjà en rotation. Alors que le mix hebdomadaire de Spotify comprend 30 pistes et mises à jour le lundi, YouTube propose 50 chansons et sera mis à jour le mercredi.

New Release Mix sera stocké avec les dernières versions de vos artistes préférés, parsemées de quelques choix que YouTube Music pense que vous aimerez. C’est un peu comme la playlist Spotify Release Radar. Mais là où Release Radar est mis à jour tous les vendredis, le New Release Mix sera constamment renouvelé lorsque les artistes publieront de la musique. Attendez-vous donc à voir des changements plus importants le vendredi, lorsque la plupart des nouvelles versions sortiront, et des mises à jour en milieu de semaine également.

Enfin, Your Mix est une playlist plus générale qui vous permet d’écouter tout ce que vous aimez. Elle mélange les chansons et les artistes que vous connaissez déjà avec de nouvelles sélections, et il est constamment mis à jour avec de petits changements. Bien sûr, avec cela et le reste des nouvelles playlists de YouTube Music, plus vous interagissez avec la plateforme et aimez activement les chansons, meilleurs sont vos mix. Si vous êtes nouveau sur le service, YouTube Music dit qu’il peut commencer à distribuer des sélections personnalisées après « vous avez sélectionné quelques artistes que vous aimez pendant la configuration, ou même après avoir écouté seulement quelques chansons. »