Samsung fournira du matériel de télécommunications 5G au Canada

Samsung Electronics fournira du matériel de télécommunications 4G LTE-A et 5G au Canada, a annoncé la société.

Samsung Electronics a annoncé hier que la société fournira des solutions de réseaux d’accès radio 4G LTE-Advanced (LTE-A) et 5G à Vidéotron, un opérateur de télécommunications canadien. C’est la première fois que Samsung propose des solutions réseau au Canada.

Après plusieurs décennies de succès dans le domaine de la télévision par câble et de l’accès à Internet, Vidéotron a déployé ses activités sans fil en 2010 et est depuis lors le nouvel opérateur à la croissance la plus rapide. Présentement en service 4G LTE, Vidéotron prévoit de lancer des services commerciaux LTE-A et 5G à la fin de 2020.

À partir du début de 2020, Samsung fournira des solutions 4G LTE-A à travers le Québec et Ottawa dans lesquelles les solutions de Samsung incluent des stations de base massives MIMO et double bande, prenant en charge les fréquences 4G LTE de l’opérateur, et des solutions 5G pour le spectre 3,5 GHz et 28 GHz .

Fournissant des solutions 4G LTE-A éprouvées commercialement et combinées à des solutions commerciales 5G des marchés mondiaux, Samsung augmentera l’efficacité de l’accélération de l’expansion de la couverture de service 5G pour correspondre au rythme du lancement commercial 5G du Canada, qui devrait avoir lieu à la fin de 2020.

«Nous avons été partout dans le monde pour trouver le meilleur fournisseur adapté pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Ce partenariat nous permettra d’offrir les solutions de télécommunications les plus avancées aux Québécois. Alors que la technologie 4G a profondément transformé les télécommunications dans le monde, LTE Advanced et 5G révolutionneront sans aucun doute la façon dont nous interagissons avec nos proches et l’environnement qui nous entoure », a déclaré Jean François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. «Nous voulons être avec nos clients à travers ces changements majeurs et le choix de Samsung en tant que fournisseur n’est pas un hasard, nous sommes convaincus qu’ils représentent la meilleure option pour atteindre cet objectif. Vidéotron a toujours été à l’avant-garde des changements technologiques majeurs et l’arrivée de la 5G ne fait pas exception. L’annonce d’aujourd’hui est un moment très fier pour nous. »

«La signature d’un contrat avec Vidéotron pour fournir des solutions de réseau 4G LTE-A et 5G marquera une étape importante pour Samsung, et Samsung fera partie de l’évolution de la prochaine génération de technologies de communication mobile au Canada en fournissant des technologies de pointe», a déclaré Paul Kyungwhoon Cheun, vice-président exécutif et chef des activités réseaux chez Samsung Electronics. «Tirant parti de l’expérience mondiale de la commercialisation de la 5G sur les principaux marchés de la 5G comme la Corée et les États-Unis, Samsung renforcera sa position sur le marché des fournisseurs 4G LTE et 5G.»