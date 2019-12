Découvrez les applications et jeux les plus populaires de la décennie

Avec la fin de la décennie à l’horizon, la firme d’analyse App Annie a compilé une liste des applications mobiles les plus populaires des années 2010.

Avec la fin de la décennie qui approche, la société d’analyse App Annie a compilé une liste des applications mobiles les plus populaires des années 2010. Sans surprise, Facebook et sa famille d’applications dominent la liste des plus téléchargées, mais il y a quelques entrées inattendues ailleurs.

En utilisant Google Play et les données iOS, App Annie rapporte que Facebook a été l’application la plus téléchargée au monde au cours des dix dernières années. Il a été suivi par Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram, tous détenus par le géant de Mark Zuckerberg.

Les applications de réseaux sociaux et de communication occupent la majeure partie de la liste, Snapchat (5), Skype (6) et Twitter (10) faisant tous leur apparition.

En ce qui concerne les applications non gaming évaluées par les dépenses de consommation de tous les temps, les services de streaming vidéo et musical constituent la plupart des dix premiers. Netflix était le numéro un, avec Spotify (7), Pandora Music (3) et HBO Now (9) populaires parmi ceux qui sont prêts à dépenser de l’argent.

La liste des jeux les plus téléchargés au cours des dix dernières années est surprenante. Vous pourriez penser que Candy Crush serait au top, mais il est en deuxième position, battu par Subway Surfers par Kiloo. La popularité du jeu en Inde, qui représentait plus de 15% de ses téléchargements absolus, l’a aidé à remporter le titre.

En termes de jeux les plus attendus de tous les temps, Clash of Clans est le numéro un, c’était également le jeu le plus rentable de 2019. Candy Crush Saga (3), Pokémon Go (8) et Game of War (9) font également partie du top dix.