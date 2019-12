Utopia lance un écosystème peer-to-peer révolutionnaire avec de la cybermonnaie

Utopia lance une nouvelle plateforme décentralisée P2P qui ajoute une couche de confidentialité à la communication en ligne.

Après des années de développement et de difficultés, enfin, vous pouvez dire «Bye Bye» à la peur d’être contrôlé sur Internet. Si la présence de « quelqu’un d’autre » qui vous regardait était réelle, maintenant elle ne le sera plus. Utopia, un nouvel écosystème, vient d’être lancé. Son outil et son programme éviteront toute surveillance et censure présentes sur Internet. Bienvenue dans le futur.

Après six ans de dur labeur, le Big Brother est finalement vaincu. Utopia vous permet de surfer sur Internet comme jamais auparavant. Cela est possible car les ingénieurs ont créé une plateforme qui communique de façon totalement différente de l’autre système.

Habituellement, les ordinateurs communiquent entre eux en partageant des informations sur différents serveurs. Pas Utopia. Son écosystème est basé sur un réseau peer-to-peer (P2P) décentralisé, et cela signifie qu’il n’y a pas besoin d’un serveur central pour stocker les données transmises. Vos informations seront totalement sécurisées car seuls les utilisateurs d’Utopia sont autorisés à les transmettre et à les partager.

Si cette méthode innovante vous intrigue, vous pouvez télécharger l’application adaptée aux systèmes d’exploitation les plus populaires tels que Mac OS X, Windows et Linux. Les applications mobiles seront présentées en 2020. Le principal objectif du programme est qu’il garantit un anonymat complet.

De plus, la haute technologie et une combinaison des méthodes de cryptage hautement sécurisées comme AES256 et Curve25519 préservent le cryptage des données par défaut. Donc, plus besoin de cliquer ou de vous souvenir de sauvegarder et de crypter. Tout est plus simple et plus rapide.

Utopia permet le cryptage par défaut sur plusieurs types de données; pour cette raison, l’application regorge d’outils spécifiques. Si vous aimez discuter, vos messages peuvent parfois être vus par quelqu’un d’autre. UMessenger ne sera interrompu par personne. Cette plateforme de messagerie instantanée vous permet d’envoyer des messages instantanés en toute sécurité. Avez-vous peur que votre courrier soit manquant ou mis en cache par des personnes mal intentionnées ? Ne vous inquiétez pas, car uMail est là. Cet outil crypte votre courrier instantanément, en plus il évite et refuse les spams.

Si ça sonne bien, ce n’est pas encore fini. Il y a des milliers d’applications, d’instruments et d’outils que nous ne pouvons pas expliquer, mais nous aimerions vous en présenter un en particulier : uWallet. Il s’agit d’un système de paiement complet, il protège vos données et informations en toute sécurité, et il est crypté par défaut. Personne ne pourra voir votre transaction ou votre clé. Et Idyll un navigateur privé, votre identifiant et votre activité en ligne seront toujours anonymes.

La haute technologie permettra, un jour, d’utiliser uWallet également pour les achats en ligne. Ce mode de paiement exclusif a une fonctionnalité fantastique, Crypton. Crypton (CRP) fait partie de uWallet et il garantit aux utilisateurs le paiement et la transaction instantanés et sécurisés de la crypto monnaie. La cryptomonnaie évolue tous les jours et il est nécessaire de protéger votre investissement. Cette application fonctionne partout.

Cette technique est possible grâce au minage, une activité particulière possible sur le net. Pendant que vous utilisez Crypton, vous exploitez le net, ce qui améliorera les performances et la sécurité des applications. Chaque transaction sera récompensée à l’utilisateur toutes les 15 minutes en raison de l’utilisation de Crypton. Vous soutenez Utopia et son amélioration.

Il est donc impossible de décrire complètement Utopie et ses fonctions en quelques mots. Vous devriez l’essayer et vous ne le regretterez pas. Non seulement à cause de ses produits et de ses outils, mais parce qu’il est facile à utiliser. Le tableau de bord et l’icône sont conçus avec précision pour que vous n’ayez besoin d’aucune instruction pour commencer à les utiliser. En attendant, vous pouvez créer votre réseau en toute confidentialité car seuls les utilisateurs d’Utopia sont autorisés à exécuter et à partager des fichiers.

Le réseau P2P décentralisé Utopia offrira la meilleure expérience jamais réalisée. Votre travail va complètement changer avec Utopia, le nouvel outil fondamental pour les passionnés de sécurité et d’anonymat!