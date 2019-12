Resident Evil 3 : la configuration PC minimale requise pour le remake !

Après avoir officialisé le remake de Resident Evil 3, la page Steam révèle la configuration PC minimale requise.

La sortie du remake de Resident Evil 3 n’est que pour dans quatre mois, mais la configuration minimale requise vient d’être publiée. Et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des PC moins puissants. Si vous pouviez exécuter le remake de Resident Evil 2, vous pourrez jouer à cette prochaine entrée.

Comme Resi 3 utilise le même moteur de jeu et ressemble à Resi 2, les deux remakes partagent les mêmes exigences PC minimales.

Selon la page Steam du jeu, le remake de Resident Evil 3 fonctionnera sur les versions 64 bits de Windows 7, 8.1 et 10. Côté processeur, il nécessite un Core i5-4460 ou AMD FX-6300, tandis que la carte graphique minimum recommandée est une Nvidia GTX 760 ou une AMD R7 260x avec 2 Go de RAM vidéo. Il demande également 8 Go de RAM système et DirectX version 11, qui exécuteront tous le jeu à 30 ips / 1080p.

Nous ne connaissons toujours pas les spécifications recommandées, mais elles seront probablement identiques ou similaires à Resi 2: un Core i7-3770 ou AMD FX-9590 ou mieux, NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 avec 3 Go de VRAM, et 8 Go de RAM.

Avec le nouveau Resident Evil 2 vendu à près de 5 millions d’exemplaires et Capcom faisant allusion à plus de remakes de son catalogue, les rumeurs d’un nouveau Resident Evil 3 étaient répandues. La confirmation du jeu et de sa date de sortie, le 3 avril 2020, est arrivée plus tôt ce mois-ci via State of Play Stream de Sony.

Meet Martin Sandwich, one of the Survivors in Resident Evil Resistance, a 4v1 asymmetrical multiplayer game included with Resident Evil 3. A skilled engineer and mechanic, Martin can create traps to slow down or stun enemies. #RE3 pic.twitter.com/89a7hsC1bE — Resident Evil (@RE_Games) December 11, 2019

Ceux qui achètent Resident Evil 3 recevront également une copie de Resident Evil Resistance, un jeu multijoueur asymétrique 1v4 se déroulant dans le même univers qui présente un personnage appelé Martin Sandwich, une référence à la phrase « Jill sandwich » de Barry Burton du premier jeu de la saga Resident Evil.