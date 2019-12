Une vraie loot box Overwatch pour faire une demande en mariage

Gavin Carter, producteur de Fallout 3 et Halo 4, a décidé d’utiliser une vraie loot box Overwatch pour faire sa demande en mariage.

Quand il s’agit de créer de bons souvenirs d’une proposition de mariage, l’idée d’utiliser une vraie loot box pour présenter la bague de fiançailles semble être une idée de gamer, que Gavin Carter a utilisé pour le moment spécial avec sa petite amie, Emily.

Les loot box ne rencontrent pas beaucoup de succès dans l’industrie du jeu. Cependant, l’utilisation de leur élément de surprise a remporté l’approbation de la petite amie de Carter, joueur et producteur de Fallout 3 et Halo 4, quand elle a vu une loot box du jeu pour sa demande en mariage.

Gavin Carter, joueur mais également producteur de Fallout 3 et Halo 4, a fait appel aux services d’Optimistic Geometry, une société bien connue pour faire des répliques d’accessoires précises, pour recréer la loot box Overwatch en vrai.

Le projet a duré plus d’un an et lui a coûté 4 700€. « Cette loot box était un vrai défi à fabriquer », note son créateur, David. « Vous pouvez voir à quel point le tout est très dense, entre les moteurs, les câbles et le reste », ajoute-t-il.

Le boîtier électromécanique prend vie grâce à 13 servomoteurs, 8 moteurs, des centaines de LED, 8 cartes électroniques, près de 50 mètres de câblage, plus de 30 interrupteurs e et peut également être contrôlé via Bluetooth.

« Le résultat final en vaut vraiment la peine », explique Carter. « Aucun détail n’a été oublié, même le code-barres indique » Emily ! ».

C’est au restaurant que Gavin a choisi de faire sa demande. La boîte s’est alors lentement ouverte, dévoilant la précieuse bague à son compagne. Au final, et fort heureusement pour lui, sa petite-amie a dit oui. Ce qui est une bonne chose et qui vient renforcer d’autant le temps et l’investissement engagés dans cette demande en mariage pas comme les autres.