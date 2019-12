Les pires mots de passe de 2019 sont aussi mauvais que prévu !

L’année 2019 touche à sa fin et cela nous donne l’occasion de voir les pires mots de passe utilisés par les internautes.

C’est encore cette période de l’année où nous examinons les pires mots de passe de l’année et réalisons pourquoi tant d’internautes se font piratés. Pour la sixième année consécutive, la première place est occupée par l’inspirant «123456» tandis que «123456789» est au numéro deux.

Dans sa neuvième liste annuelle des pires mots de passe, la société de gestion de mots de passe SplashData a examiné plus de 5 millions de mots de passe divulgués en ligne. Elle a classé le pire et a montré leur position par rapport à l’année dernière.

Après les deux mots de passe les plus terribles, ‘qwerty’ est passé de six places au troisième rang. Il est pourchassé par le «password» toujours populaire. Vous pouvez voir la liste complète au bas de la page.

Certaines nouvelles entrées dans le top 25 incluent «qwertyuiop» «lovely» et, peut-être en raison de la popularité de Game of Thrones, «dragon». Il y a aussi «1q2w3e4r», qui, bien sûr, n’est pas du tout aléatoire et facile à deviner.

Ailleurs, «donald» est désormais sorti du top 25, tandis que «biteme» parvient à rester dans le top 50.

« Notre espoir en publiant cette liste chaque année est de convaincre les gens de prendre des mesures pour se protéger en ligne, et nous pensons que ces efforts et d’autres commencent enfin à porter leurs fruits », a déclaré Morgan Slain, PDG de SplashData, dans un communiqué. «Nous pouvons dire qu’au fil des ans, les gens ont commencé à s’orienter vers des mots de passe plus complexes, bien qu’ils n’aillent pas encore assez loin car les pirates peuvent trouver des schémas alphanumériques simples.»

Alors que nous continuons à voir des hacks de données massifs et des informations de connexion divulguées en ligne, il est déconcertant que tant de gens utilisent encore des mots de passe comiquement mauvais. La meilleure solution? Utilisez un gestionnaire de mots de passe qui, en plus de générer des chaînes aléatoires, garantit que les mêmes informations d’identification ne sont pas réutilisées sur plusieurs sites Web.

Voici la liste des 25 pires mots de passe:

123456

123456789

qwerty

password

1234567

12345678

12345

iloveyou

111111

123123

abc123

qwerty123

1q2w3e4r

admin

qwertyuiop

654321

555555

lovely

7777777

welcome

888888

princess

dragon

password1

123qwe

Pour voir l’intégralité du classement, rendez-vous ici.