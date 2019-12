Rolls-Royce dévoile un avion 100% électrique avec l’objectif de battre le record du monde de vitesse

Rolls-Royce a présenté l’ACCEL, un avion de course électrique avec lequel la firme aéronautique compte battre le record du monde de vitesse.

Rolls-Royce veut créer «l’avion électrique le plus rapide de tous les temps», un objectif qui s’inscrit dans le cadre de son initiative Accelerating the Electrification of Flight (ACCEL). Le projet fait partie de la mission de Rolls-Royce de faire avancer l’aviation avec l’électrification du vol, ouvrant la porte à des voyages aériens verts. L’entreprise est soutenue par un financement gouvernemental dans cet effort.

En supposant que tout se déroule comme prévu, l’ACCEL inaugurera l’avion tout électrique le plus rapide du monde. La société a annoncé la semaine dernière qu’elle avait franchi «une étape importante» dans ce projet en dévoilant officiellement le modèle électrique à l’aéroport de Gloucestershire.

La société explique que son équipe commence les travaux sur le système de propulsion électrique de l’avion ACCEL, en particulier sur l’intégration de ce système avant le vol record actuellement prévu pour le printemps prochain. Rolls-Royce s’attend à ce que l’avion électrique atteigne ou dépasse les 482 km/h.

En plus de dévoiler l’avion du projet, Rolls-Royce a présenté le cadre de test ionBird, qui sera utilisé pour tester le système de propulsion électrique avant qu’il ne soit finalement installé sur l’avion lui-même. La société prévoit des tests au cours des prochains mois; entre autres, cela comprendra le démarrage du système de propulsion jusqu’à sa pleine puissance.

Entre autres choses, Rolls-Royce affirme que son avion de projet comportera le pack de batteries le plus dense en puissance jamais construit pour un avion. Avec ce pack, l’avion ACCEL parcourra 300 km sur une charge, qui est la distance de Paris à Londres; la société affirme que cela équivaut à l’énergie nécessaire pour alimenter 250 maisons.

À l’avenir, des avions électriques comme cet avion de projet pourraient permettre d’effectuer des vols à faible empreinte carbone. Le travail intervient au milieu de l’industrie en plein essor des véhicules tout électriques, largement dominée par Tesla.