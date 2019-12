Pornhub a publié son blog annuel « Year in Review », et il contient des données intéressantes sur, entre autres, les statistiques d’utilisation d’Android OS.

Pornhub a publié son blog annuel Year in Review, et il contient des données très intéressantes sur les statistiques d’utilisation d’Android OS.

Les données sont intéressantes car Google n’a pas mis à jour son propre tableau de bord du nombre d’appareils sur chaque version d’Android depuis mai, donc depuis des mois, il n’y a pas eu de chiffres publics sur l’état actuel de l’adoption d’Android OS. Et avec Pornhub étant l’un des 50 sites les plus visités du classement mondial d’Alexa, il est quelque peu plausible que ses données se situent dans le stade de l’utilisation d’Android OS 2019.

Pornhub ne sait pas combien d’appareils sont sur chaque version d’Android, mais il indique que pour toute l’année 2019, 48% de son trafic Android provenait de Pie (qui est d’ailleurs la mise à jour majeure de l’année dernière), 23% d’Oreo (Mise à jour de 2017) et 12% de Nougat (mise à jour de 2016). Android 10, ou Q sur le graphique ci-dessous, ne représentait apparemment que 2% du trafic de l’année, mais ce n’est pas trop surprenant – Android 10 est sorti en septembre et n’a même pas encore été déployé sur un certain nombre de téléphones (les Galaxy S10 ne sont arrivés aux États-Unis que cette semaine, par exemple).

Encore une fois, les données de Pornhub ne mesurent que le trafic généré par chaque version d’Android, cependant, tandis que le tableau de bord de Google suit le nombre d’appareils exécutant chaque version d’Android (enfin, jusqu’en mai de cette année), nous ne pouvons donc pas comparer directement entre les deux sources. Mais les données de Pornhub peuvent au moins nous donner une idée des tendances générales de l’adoption d’Android OS.

On ne sait pas si Google mettra à jour son tableau de bord à nouveau – et en fait, la mise à jour de Google sur cette page était la première depuis octobre 2018. Une source a déclaré à Android Police que le manque de mises à jour était dû à « une perte inattendue de la source de d’utilisation « , et que les mises à jour mensuelles de la page » auraient dû revenir à un rythme régulier « , mais jusqu’à présent, elles ne l’ont pas fait.

Google semble être conscient du problème, après avoir épinglé une note en haut de la page suggérant que les développeurs utilisent la console Google Play s’ils souhaitent mieux comprendre les mesures de l’appareil pour leurs applications. Mais à l’époque où les statistiques étaient publiquement mises à jour, Google était constamment ridiculisé sur la façon dont les mises à jour Android fragmentées étaient comparées à iOS, donc peut-être qu’une des raisons pour lesquelles Google se traîne les pieds est d’éviter de donner plus de munitions aux gens contre Android.

Donc pour l’instant, jusqu’à ce que Google recommence à fournir des mises à jour régulières sur les statistiques du système d’exploitation Android, je suppose que nous devons simplement compter sur Pornhub.