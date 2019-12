Amazon étend sa politique de retour gratuit à «des millions d’articles»

Amazon va permettre à ses clients de retourner presque n’importe quel article gratuitement pendant la période des vacances de Noël.

Amazon étend sa politique de retour gratuit pour inclure des millions de produits non éligibles auparavant, notamment des appareils électroniques, des articles ménagers et des appareils de cuisine. Les produits doivent être vendus et expédiés par Amazon, et ils doivent peser moins de 25 kg.

Pour la saison des fêtes, la nouvelle politique entre en vigueur rétroactivement, elle s’applique donc à tous les produits achetés sur Amazon à partir du 1er novembre et reste active pour tout produit acheté jusqu’au 31 décembre. Les clients auront jusqu’au 31 janvier pour retourner gratuitement un produit livré dans ce délai. Amazon dit que vous pouvez retourner un article éligible pour quelque raison que ce soit et obtenir un remboursement complet.

À l’avenir, Amazon affirme que la politique de retour gratuit élargie restera en vigueur à partir de 2020, mais les clients n’auront que 30 jours à compter de la date de livraison pour réclamer le retour gratuit au lieu de la fenêtre complète de deux mois en vigueur actuellement.

Avant aujourd’hui, Amazon n’autorisait que des retours gratuits sur les vêtements, les vêtements et la literie. Les clients pouvaient obtenir un remboursement complet sur les commandes si l’article était défectueux ou si quelque chose n’allait pas avec la livraison. Dans de nombreux autres cas, Amazon déduira les frais d’expédition si vous utilisez son étiquette de retour, mais il ne couvrira pas le coût des matériaux d’emballage si vous finissez par jeter la boîte. Mais ce nouveau changement signifie que le géant du e-commerce propose désormais au moins un retour gratuit sans poser de questions, ce qui signifie que tous les coûts sont couverts, sur toute une série de nouveaux produits, ceux qu’Amazon connaît sont très populaires pendant les vacances.

« Chez Amazon, nous innovons constamment sur l’expérience client – non seulement lors de l’achat d’un article, mais également lors d’un retour », a déclaré Libby Johnson McKee, directrice de la division mondiale des retours et du commerce d’Amazon, dans un communiqué. «Avec des retours gratuits sur des millions d’articles, les clients n’ont pas à s’inquiéter si le clavier qu’ils ont commandé ne se sent pas tout à fait correct ou si leur chien aime son nouveau lit – ils peuvent acheter en toute confiance, sachant qu’ils pourront revenir gratuitement en quelques clics. »