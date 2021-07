3 800 PS4 trouvées et saisies dans une ferme de minage en Ukraine

Une ferme de minage illégale qui comptait plus de 3 800 PS4 a été démantelée par les Services Secrets Ukrainiens.

Jeudi, les Services Secrets Ukrainiens (SSU) ont annoncé qu’ils avaient démantelée une ferme de minage illégale dans la ville de Vinnytsia, saisissant plus de 500 GPU et 50 processeurs, et un tas de Playstation 4. Les consoles construites sur la technologie de l’ère 2013 ne sont peut-être pas excellentes pour le minage, mais elles n’ont pas besoin de l’être lorsque vous en avez 3 800.

Bien que le marché des GPU commence à s’améliorer et que les ASIC dédiés soient sur le point de soulager la demande, il semble qu’un groupe de mineurs de crypto-monnaie entreprenants se soit tourné vers le matériel de console de dernière génération pour faire avancer les choses.

D’après les photos fournies par les SSU, il semble que ces consoles soient des PS4 Slim, soit la version 2016 de la console d’origine. Principalement obsolètes pour les nouveaux jeux, il n’est pas du tout surprenant que tant d’exemplaires puissent être achetés en masse si facilement.

Pourtant, alors que la PS4 Slim fonctionnait plus efficacement que la PS4 de base grâce à un rétrécissement de nœud sur l’APU, elle n’était pas plus rapide. Il est difficile d’estimer le type de performances que vous pourriez obtenir sur une console modifiée pour miner de la crypto-monnaie, mais le GPU de la PS4 Pro est un dérivé moins puissant du RX 480 d’AMD, et son remplaçant, le RX 580, a été décrit par Tom’s Hardware comme étant un GPU assez inefficace pour le minage d’Ethereum de nos jours.

D’un autre côté, le minage d’Ethereum dépend souvent plus de la bande passante mémoire que des performances de calcul, et là, la PS4 de base et la Slim gèrent 176 Go/s avec leurs 8 Go de GDDR5 partagée. C’est moins que les 217,6 Go/s du modèle Pro et les 256 Go/s de leurs homologues de bureau, mais pas aussi loin que dans d’autres mesures telles que les TFLOPS souvent cités dans les débats liés à la console.

Quoi qu’il en soit, il est presque certain que les mineurs utilisaient la PS4 pour son prix et sa disponibilité plutôt que pour sa vitesse ou son efficacité, surtout compte tenu du grand nombre de consoles utilisées. De plus, comme certaines fermes de minage précédemment démantelées, ils volaient de l’électricité au réseau électrique de Vinnytsia, il était donc peu probable que l’utilisation de l’énergie soit un problème.