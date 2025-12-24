Fin de partie pour YggTorrent ? Le site provoque la grogne des utilisateurs

L’arrivée d’un mode Turbo sur le site de téléchargement illégal YGG Torrent suscite la controverse. Une partie de la communauté envisage déjà de quitter la plateforme.

Jusqu’ici, YggTorrent était surtout menacé par des pressions extérieures : blocages de noms de domaine, surveillance de l’Arcom ou décisions judiciaires. Mais à la fin de l’année 2025, le péril est interne. Le principal index francophone de liens BitTorrent, héritier de T411, est secoué par une profonde crise de gouvernance qui pourrait remettre en cause sa pérennité.

L’élément déclencheur remonte au dimanche 21 décembre, avec le déploiement soudain d’une mise à jour technique. Sans communication préalable, l’équipe en place a instauré un mode baptisé « Turbo ». Concrètement, les comptes gratuits se voient sévèrement restreints : seulement cinq téléchargements quotidiens et une attente forcée de trente secondes avant chaque lancement. Pour contourner ces limitations, une seule option est proposée : passer à la caisse, avec des offres pouvant grimper jusqu’à 86 euros pour un accès présenté comme définitif.

Le passage à un modèle entièrement payant peine déjà à convaincre les utilisateurs ordinaires, mais il a surtout déclenché une fronde ouverte du côté des uploaders, ces contributeurs bénévoles qui alimentent le site en contenus.

La Team QTZ, reconnue pour ses encodages de films en très haute qualité (« 4K Light ») et acteur majeur du catalogue, a diffusé un communiqué au ton particulièrement virulent pour condamner cette orientation jugée trop commerciale. Dans leur message, les membres de l’équipe s’en prennent à une plateforme qui « s’est toujours positionnée comme un intermédiaire […] non pas pour promouvoir la liberté et le partage, mais pour imposer une commission ».

Estimant que cette décision constituait « la goutte d’eau de trop », le collectif a lancé un appel à la grève générale. Il a invité les utilisateurs, ainsi que les équipes et les uploadeurs, à se joindre au mouvement en cessant le seed (le partage) et en mettant en pause la diffusion de leurs contenus sur la plateforme. Selon eux, la passion du partage ne doit pas devenir un moyen d’enrichir le propriétaire du site.

La réaction de YggTorrent ne s’est pas fait attendre et s’est révélée particulièrement sévère : le message a été supprimé et le compte de la Team QTZ purement et simplement exclu. La contestation s’est rapidement propagée. La Team BTT, autre acteur majeur du site, a annoncé son départ à son tour et a été bannie presque immédiatement. De son côté, Tsundere-Raws, référence incontournable dans le domaine des torrents d’anime, semblerait également se détourner de YggTorrent.

La peur d’un « exit scam »

Ces sanctions drastiques ont enflammé la communauté. Sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, notamment Reddit, la contestation s’intensifie. Face à l’avalanche de messages hostiles et d’appels au boycott, les administrateurs ont été contraints de désactiver en urgence la Shoutbox, le chat en direct du site.

Officiellement, YggTorrent explique ces mesures par la nécessité de lutter contre les bots et de soulager des serveurs saturés. En coulisses toutefois, de nombreux observateurs redoutent un possible « exit scam ». Ce terme désigne une stratégie par laquelle un site illégal, anticipant sa fermeture pour des raisons judiciaires ou par épuisement, chercherait à tirer un maximum de bénéfices à court terme en exploitant ses utilisateurs avant de disparaître avec les gains.



