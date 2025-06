Pornhub : comment contourner facilement le blocage

Depuis début juin 2025, Pornhub ainsi que d’autres sites porno sont devenus inaccessibles depuis la France. Voici comment contourner le blocage.

Depuis mardi 3 juin, Pornhub ainsi que d’autres sites porno (YouPorn, RedTube) sont devenus inaccessibles depuis la France. Depuis peu, l’ARCOM (qui a remplacé le CSA) impose aux sites pour adultes de mettre en place une véritable vérification d’âge. Fini le simple bouton “J’ai plus de 18 ans” : il s’agit de systèmes plus poussés, reposant sur l’identité numérique ou la fourniture de preuves officielles. L’intention est de limiter l’accès des mineurs à certains contenus, mais cette mesure soulève de sérieuses préoccupations sur la vie privée et le respect des libertés numériques.

De son côté, Pornhub juge ce dispositif trop intrusif, techniquement lourd et risqué pour la confidentialité de ses visiteurs. Plutôt que de se conformer à ces exigences, le site a tout simplement désactivé l’accès depuis la France. Une manière de se retirer du débat en attendant une alternative plus alignée avec ses engagements en matière de protection des données.

Concrètement, lorsqu’on tente d’accéder au site depuis l’Hexagone, on tombe sur une page noire, sans explication ni message d’erreur. Une situation frustrante pour les internautes, qui se retrouvent face à un écran vide. Ces blocages s’appuient souvent sur des techniques simples, comme la modification du système de noms de domaine (DNS). Changer de DNS est donc parfois perçu comme un moyen de contourner ces restrictions. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Et quelles sont les alternatives ? Voici un point complet.

Qu’est-ce que le DNS ?

Le DNS (Domain Name System) est souvent comparé à un annuaire téléphonique d’Internet. Lorsqu’un utilisateur tape une adresse web comme example.com, son ordinateur interroge un serveur DNS pour savoir à quelle adresse IP correspond ce nom de domaine.

Les FAI configurent généralement leurs propres serveurs DNS. Lorsqu’un site est bloqué, c’est souvent ce serveur DNS qui refuse de le résoudre, ce qui fait apparaître une erreur ou une page de blocage.

Changer de DNS pour contourner les blocages

Changer de serveur DNS consiste à ne plus utiliser celui du FAI, mais un serveur tiers, souvent non filtré. Voici des DNS publics fréquemment utilisés :

Google DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4

Cloudflare DNS : 1.1.1.1

OpenDNS : 208.67.222.222 et 208.67.220.220

Avantages :

Contournement des blocages DNS : Si le site est bloqué uniquement via le DNS, il redevient accessible.

Rapidité : Certains serveurs DNS tiers sont plus rapides ou plus fiables.

Confidentialité : Certains services DNS promettent de ne pas enregistrer l’historique de navigation.

Inconvénients :

Inefficace contre d’autres types de blocage : Si le blocage se fait via des IP ou par inspection du trafic (DPI), changer de DNS ne suffira pas.

Traçabilité : Même si un DNS tiers est utilisé, le trafic peut toujours être visible pour d’autres acteurs.

Les VPN : une alternative payante

Contrairement au simple changement de DNS, un VPN (Virtual Private Network) chiffre l’intégralité du trafic et le fait transiter par un serveur distant. Cela masque non seulement l’adresse IP de l’utilisateur, mais aussi la nature du trafic pour le FAI.

Avantages :

Accès à tous les contenus bloqués, y compris par IP ou géolocalisation.

Sécurité et confidentialité accrues grâce au chiffrement.

Multi-usage : utile pour contourner la censure, sécuriser les connexions Wi-Fi publiques, etc.

Inconvénients :

Payant, dans la majorité des cas.

Ralentissements possibles, selon le fournisseur ou la localisation du serveur.

Dépendance au service tiers : il faut faire confiance au VPN choisi.

Considérations légales et éthiques

Il est important de rappeler que contourner des blocages peut être illégal, selon la législation de votre pays. Certains blocages visent à protéger des mineurs ou à se conformer à des décisions de justice. Avant toute tentative de contournement, il est donc essentiel de bien comprendre les implications légales dans votre juridiction.

Conclusion

Le changement de DNS est une méthode simple et rapide pour contourner certains types de blocages, notamment ceux appliqués par les FAI. Cependant, cette méthode a ses limites. Pour un contournement plus complet et plus sécurisé, les VPN représentent une solution robuste, bien qu’elle soit généralement payante. Quelle que soit la méthode utilisée, la prudence et la connaissance du cadre légal restent indispensables.