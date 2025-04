Une mise à jour de Windows 11 a provoque un bug dans GTA San Andreas... 20 ans plus tard

Un bug dans GTA San Andreas est resté caché pendant plus de 20 ans, jusqu’à ce qu’un changement sans rapport dans Windows 11 24H2 le déclenche.

Après le déploiement de la version 24H2 de Windows 11 (également connue sous le nom de mise à jour 2024) le 1er octobre 2024 sur PC sous Windows 11, les joueurs fidèles au classique Grand Theft Auto: San Andreas ont remarqué un problème étrange.

L’hydravion Skimmer, un avion à hélice, était introuvable dans le jeu, même à son emplacement habituel. Des joueurs ont signalé que le jeu plantait complètement lorsqu’ils tentaient d’utiliser le mod de génération de véhicules. Le développeur de SilentPatch a finalement eu vent de la situation. SilentPatch est un correctif communautaire conçu par un développeur nommé Silent pour corriger les bugs et améliorer le fonctionnement des anciens jeux PC sur les systèmes modernes.

Silent a partagé sur son blog avoir reçu le signalement suivant sur le suivi des problèmes GitHub de SilentPatch :

Lorsque j’ai mis à jour Windows vers la version 24H2, l’avion Skimmer a complètement disparu du jeu. Il est impossible de l’invoquer via l’entraîneur et il est introuvable à ses points d’apparition habituels. J’utilise à la fois ma version modifiée (qui date d’avant la mise à jour et fonctionne parfaitement) et ma version originale avec Silentpatch (j’ai essayé les versions 2018, 2020 et la plus récente de Silentpatch), mais l’avion n’existe toujours pas.

Silent mentionne que ce n’était pas la première fois qu’il entendait parler du problème et qu’il recevait des plaintes similaires sur GTAForums depuis novembre 2024. Si certains joueurs ont imputé le problème à une mise à jour de SilentPatch, d’autres ont signalé le problème même sur des versions non modifiées du jeu. Un utilisateur a mentionné avoir configuré une machine virtuelle (VM) avec Windows 11 23H2, où le Skimmer apparaissait sans problème. Mais après la mise à jour vers Windows 11 24H2, l’avion a de nouveau disparu.

Le développeur a indiqué que son ordinateur personnel était sous Windows 10 22H2 et son ordinateur professionnel sous Windows 11 23H2. Après avoir tenté de reproduire le bug, il a constaté que le Skimmer apparaissait sans problème sur les deux. Cependant, lorsqu’il a interrogé les utilisateurs ayant mis à jour vers 24H2, tous ont pu reproduire le problème. Silent a donc configuré une machine virtuelle 24H2 et a constaté le même problème : aucun Skimmer n’était à son emplacement habituel, alors que tous les autres avions et bateaux apparaissaient sans problème. Il a même essayé de faire apparaître l’avion à l’aide d’un script, mais cela a finalement propulsé le personnage à 19,3 octillions de kilomètres dans le ciel.

Silent a remarqué que GTA San Andreas se mettait en pause avec SilentPatch installé, ce qui a déclenché une longue session de débogage. Il a finalement identifié le bug dans une fonction appelée CPlane::PreRender, où le jeu se figeait en boucle en essayant de « normaliser l’angle des pales du rotor sur une plage de 0 à 360 degrés ». Il a ensuite réalisé que le problème provenait du fichier de configuration de GTA, vehicles.ide. L’entrée du Skimmer dans ce fichier était étrangement plus courte que celle des autres avions et manquait les quatre derniers paramètres, dont deux contrôlent l’échelle des roues avant et arrière. Selon Silent, c’était normal pour les bateaux, mais pas pour les Skimmers.

Une fois les paramètres manquants ajoutés, le problème a été résolu. Il pense que Rockstar a introduit ce problème car dans GTA Vice City, le Skimmer était défini comme un bateau, ce qui signifiait que ces paramètres étaient inutiles. Mais dans San Andreas, sa classification a changé pour un avion, les paramètres étaient donc obligatoires. Leur ajout a dû échapper à Rockstar à l’époque.

Ce qui est toujours surprenant, c’est que ce problème ait mis 20 ans à apparaître, et pourquoi Windows 11 24H2 l’a spécifiquement déclenché. Si Silent approfondit l’explication technique sur son blog, l’essentiel est que c’est la chance et la coïncidence qui ont permis de cacher le bug pendant toutes ces années.

Des modifications internes mineures dans Windows 11 24H2, liées au fonctionnement de la mémoire temporaire, ont provoqué le bug. Ainsi, Windows 11 24H2 et Microsoft ne sont pas responsables du problème ; GTA San Andreas l’est. Silent a également confirmé qu’un correctif serait inclus dans la prochaine mise à jour de SilentPatch.