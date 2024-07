YouTube dévoile un outil basé sur l’IA pour supprimer la musique protégée par le droit d’auteur

YouTube a déployé un nouvel outil basé sur l’IA pour faciliter la suppression des fichiers audio protégés par le droit d’auteur.

Si vous êtes un YouTuber, gérer les réclamations relatives aux droits d’auteur concernant la musique de vos vidéos est probablement un casse-tête majeur. Vous passez des heures à créer la vidéo parfaite, seulement pour qu’elle soit signalée parce que vous avez utilisé sans le savoir une chanson protégée par le droit d’auteur en arrière-plan. a déployé un nouvel outil basé sur l’IA pour faciliter la suppression des fichiers audio protégés par le droit d’auteur.

La fonctionnalité « Erase Song » (« Effacer la chanson ») de YouTube permet aux utilisateurs de supprimer avec précision les morceaux protégés par le droit d’auteur de leurs clips tout en gardant intacts tous les autres fichiers audio. Le chef de YouTube, Neal Mohan, a vanté le nouvel outil sur X/Twitter, affirmant qu’il aidera à supprimer facilement la musique revendiquée par le droit d’auteur des vidéos tout en la préservant. tout le reste.

La fonctionnalité existe en fait depuis un certain temps sous forme bêta, mais elle n’a pas toujours été pertinente. La version mise à jour utilise des algorithmes d’IA avancés pour détecter et isoler plus précisément uniquement la musique protégée par le droit d’auteur, donc vos voix off, vos effets sonores, etc. sont intacts.

Good news creators: our updated Erase Song tool helps you easily remove copyright-claimed music from your video (while leaving the rest of your audio intact). Learn more… https://t.co/KeWIw3RFeH — Neal Mohan (@nealmohan) July 3, 2024

Si l’outil Erase Song ne parvient pas à supprimer la suppression, YouTube vous offre la possibilité de simplement couper le son de tous les segments signalés contenant du matériel protégé par le droit d’auteur.

« Cette modification peut ne pas fonctionner si la chanson est difficile à supprimer. Si cet outil ne parvient pas à supprimer la revendication sur une vidéo, vous pouvez essayer d’autres options d’édition, telles que couper tous les sons dans les segments revendiqués ou supprimer les segments revendiqués », a noté la société sur sa page d’assistance.

Ce n’est pas idéal, mais cela vaut mieux que de perdre l’intégralité de votre vidéo à cause d’une réclamation.

Pour démarrer avec cette fonctionnalité, accédez à YouTube Studio > Contenu, filtrez les réclamations liées aux droits d’auteur et recherchez la vidéo en question. Dans la colonne Restrictions, passez la souris sur Copyright et cliquez sur « Voir les détails ». cliquez simplement sur « Sélectionner les actions » et choisissez si vous souhaitez supprimer, remplacer ou désactiver le segment audio incriminé.

Pour les créateurs, disposer d’un moyen simple d’extraire des morceaux protégés par des droits d’auteur à partir d’une vidéo finale par ailleurs parfaite est bien sûr, la meilleure solution est d’éviter d’utiliser de la musique protégée par des droits d’auteur en premier lieu. Mais comme cela n’est pas toujours possible lors du tournage sur place, le montage. sur des séquences existantes, ou simplement en faisant des erreurs d’amateur, la nouvelle option d’IA de YouTube fournit une solution pratique.

La fonctionnalité Effacer la chanson mise à jour sera disponible sur ordinateur et mobile de YouTube Studio dans les semaines à venir.