Un FAI accusé d’avoir installé des malwares sur les PC de 600 000 clients pour interférer avec le trafic torrent

Un FAI coréen aurait intentionnellement installé des malwares sur les ordinateurs de ses clients.

Un rapport d’enquête du média coréen JBTC indique que le fournisseur d’accès Internet KT, anciennement connu sous le nom de Korea Telecom, a pris des mesures extrêmes dans la lutte contre le torrenting.

Comme l’explique TorrentFreak, le partage de fichiers ne représente plus autant de trafic Internet qu’il y a quelques années, mais la pratique est toujours très populaire en Corée du Sud. Un élément particulièrement populaire est les services Web Hard Drive, ou Webhard. Ceux-ci proposent également des services dédiés. web seed pour garantir que les fichiers restent disponibles.

Les services Webhard s’appuient sur le « système de grille » compatible BitTorrent, qui est devenu suffisamment populaire pour attirer l’attention des FAI en raison des quantités élevées et coûteuses de bande passante utilisées par ces transferts torrent.

KT, qui est l’un des plus grands FAI du pays, a été impliqué dans une affaire judiciaire en 2020 concernant la limitation du trafic des utilisateurs. La société a déclaré que les coûts de gestion du réseau étaient la principale raison de son ingérence, et le tribunal a donné raison au FAI. les rapports montrent désormais que l’entreprise faisait plus que simplement ralentir les téléchargements.

De nombreux utilisateurs de Webhard ont constaté que les services étaient hors ligne ou ont signalé des erreurs inexplicables il y a quatre ans. Le point commun était qu’ils étaient tous abonnés à KT. L’enquête de JBTC a révélé que le FAI installait des logiciels malveillants sur les ordinateurs des services Webhard, affectant environ 600 000 clients.

Une équipe dédiée chez KT, composée d’une section de développement de logiciels malveillants, d’une section de distribution et d’exploitation et d’une section d’écoute électronique, aurait implanté le logiciel malveillant pour écouter les abonnés et interférer avec leurs transferts de fichiers privés. KT est essentiellement accusé d’accéder et de modifier des données. sur les ordinateurs des utilisateurs pour limiter le trafic torrent.

Le bureau de police du district sud de Gyeonggi, qui a procédé à une perquisition et à une saisie du centre de données et du siège social de KT, estime que l’entreprise pourrait avoir violé la loi sur la protection des secrets de communication et la loi sur les réseaux d’information et de communication.

En novembre de l’année dernière, la police a identifié 13 personnes d’intérêt, parmi lesquelles des employés de KT et des employés d’entreprises partenaires de KT à l’époque. Une enquête complémentaire se poursuit depuis le mois dernier.

Quel était le grand plan de KT ? Tout comme son argument en faveur de la limitation des utilisateurs, il semble que le programme d’implantation de logiciels malveillants visait uniquement à économiser de l’argent. Il semble que cette décision lui coûtera plus cher que prévu.