Le Canada interdit les applications WeChat et Kaspersky sur les appareils gouvernementaux

Le Canada a décidé d’interdire les applications WeChat et Kaspersky des appareils gouvernementaux pour des raisons de sécurité.

Il n’y a pas que TikTok qui soit banni des appareils gouvernementaux. L’administration canadienne a décidé que la suite d’applications de sécurité WeChat de Tencent et Kaspersky Lab présentait trop de risques pour la sécurité et sont désormais interdites sur les appareils mobiles émis par le gouvernement.

La présidente du Conseil du Trésor du Canada, Anita Anand, a déclaré que les applications de la société chinoise Tencent et de Kaspersky, basée à Moscou, «présentaient un niveau inacceptable de risque pour la vie privée et la sécurité», à la suite d’une évaluation effectuée par le directeur de l’information du Canada.

Le communiqué du Conseil du Trésor indique que les applications seront supprimées des appareils mobiles émis par le gouvernement avec effet immédiat. Les utilisateurs de ces appareils ne pourront également plus télécharger les applications à l’avenir.

L’agence a déclaré que WeChat et Kaspersky utilisent des méthodes de collecte de données qui fournissent un accès considérable au contenu d’un appareil. Il a déclaré que la décision garantit que les réseaux et les données du gouvernement du Canada restent sécurisés et protégés, ajoutant qu’il n’y a aucune preuve que des informations gouvernementales aient été compromises.

Kaspersky Lab est accusé depuis des années d’entretenir des liens étroits avec les agences de renseignement russes. Le fait que le PDG et cofondateur Eugene Kaspersky ait fait ses études dans une école soutenue par le KGB et ait auparavant travaillé dans les services de renseignement n’a pas aidé ses plaidoyers d’innocence.

Kaspersky Lab a été retiré de la liste des fournisseurs agréés par le gouvernement américain en 2017. L’entreprise a tenté de regagner la confiance des consommateurs en déplaçant une partie de son infrastructure de la Russie vers la Suisse un an plus tard, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit l’entreprise à être ajoutée à une société nationale américaine. liste noire des menaces à la sécurité et fait l’objet d’une enquête gouvernementale.

L’Allemagne a conseillé aux consommateurs de ne pas utiliser les produits Kaspersky Lab en 2022, car ils pourraient être vulnérables aux cyberattaques ou à la surveillance.

Kaspersky s’est dit surpris et déçu par la décision du Canada, qui a été prise sans avertissement ni possibilité pour l’entreprise de répondre aux conclusions du gouvernement.

« Comme il n’y a aucune preuve ou procédure régulière pour justifier ces actions, elles sont totalement infondées et constituent une réponse au climat géopolitique plutôt qu’une évaluation complète de l’intégrité des produits et services de Kaspersky », a déclaré la société dans un communiqué.

WeChat compte plus d’un milliard d’utilisateurs, dont la plupart se trouvent en Chine continentale. Donald Trump a tenté d’interdire le téléchargement de l’application (et de TikTok) aux États-Unis en 2020, affirmant qu’elle constituait une menace pour la sécurité nationale. L’administration a tenté à nouveau de mettre en œuvre une interdiction pure et simple en 2021, mais l’administration Biden a annulé la décision.

Comme d’autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Taïwan et l’Australie, le Canada a interdit TikTok sur les appareils mobiles gouvernementaux plus tôt cette année.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement canadien avait interdit les entreprises chinoises sans aucune preuve réelle, sous couvert de sécurité nationale. Il a déclaré que l’interdiction abusait du pouvoir national et réprimait de manière déraisonnable le comportement des entreprises dans des pays spécifiques.

« Nous espérons que la partie canadienne rejettera ses préjugés idéologiques, respectera les principes de l’économie de marché et fournira un environnement commercial équitable, juste et non discriminatoire aux entreprises chinoises », a déclaré le porte-parole Wang Wenbin.