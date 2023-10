Facebook et Instagram annoncent un abonnement payant sans publicité

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé le lancement d’un abonnement payant pour ses réseaux sociaux.

Meta va proposer des abonnements sans publicité pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram en Europe. La société impose également une interdiction « temporaire » des publicités destinées aux moins de 18 ans.

Les personnes de plus de 18 ans dans l’UE, l’EEE et en Suisse auront le choix de continuer à utiliser ces plateformes avec des publicités personnalisées ou de payer un abonnement pour supprimer complètement les publications sponsorisées à partir de novembre. Les abonnements coûteront 9,99 € par mois sur le web ou 12,99 € par mois sur iOS et Android.

Le succès des abonnements sans publicité pourrait grandement influencer la portée et, par conséquent, le retour sur investissement de ce nouveau service en Europe. Néanmoins, le coût de ces services payants, associé aux frais supplémentaires prévus pour l’année prochaine, pourrait avoir un effet dissuasif sur les inscriptions potentielles.

Les moins de 18 ans bénéficieront d’une expérience sans pub gratuitement. Meta a également annoncé qu’il cesserait de diffuser des publicités auprès de tous les utilisateurs de moins de 18 ans à partir du 6 novembre. L’UE a interdit la diffusion de publicités auprès des mineurs qui utilisent le profilage en ligne. La société a qualifié cette décision de temporaire, affirmant qu’elle explorait de nouvelles façons d’offrir aux adolescents une « expérience publicitaire utile et responsable ». Il reste donc à voir dans quelle mesure cela est temporaire.

Une expérience sans publicité sera appliquée à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le centre de comptes d’un utilisateur, ce qui signifie que les utilisateurs n’auront qu’à payer un seul abonnement pour couvrir tous leurs comptes. Cependant, cela devrait changer l’année prochaine.

À partir de mars 2024, des frais supplémentaires de 6 € par mois sur le web et de 8 € par mois sur iOS et Android s’appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le Account Center d’un utilisateur.

Pourquoi maintenant? Offrir la possibilité de s’abonner sans publicité est conforme à la réglementation européenne et permet à Meta de continuer à servir les utilisateurs dans l’UE, l’EEE et la Suisse.