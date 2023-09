TikTok demande à ses employés de revenir au bureau

TikTok rappelle ses employés au bureau et introduit un outil pour le suivi des présences dans ses locaux.

Comme le rapporte le New York Times, TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, a déclaré à ses employés aux États-Unis qu’ils rejoignaient les nombreux autres travailleurs du secteur technologique contraints de retourner au bureau. À partir d’octobre, il sera obligatoire d’être présent dans le bâtiment au moins trois jours par semaine, et certaines équipes devront y être tous les jours.

Nous avons vu de nombreux travailleurs protester contre les mandats de retour au pouvoir cette année. Pour TikTok, la colère des employés sera sans doute exacerbée par l’utilisation par l’entreprise d’un nouvel outil, une application appelée MyRTO.

Intégré au logiciel interne de l’entreprise, myRTO peut suivre la présence au bureau en surveillant les passages de badges. Toute personne présentant un « écart », soit une absence un jour où elle était censée être au bureau, sera invitée à l’expliquer.

Il y aura également un tableau de bord où les données de présence seront visibles par les employés, les superviseurs et la division des ressources humaines de l’entreprise. De plus, les employés du bureau de TikTok à New York auraient été informés qu’une allocation de déjeuner serait liée à l’application, ce qui nécessiterait un enregistrement au bureau pour accéder aux fonds.

L’abandon du travail à domicile est l’une des questions d’emploi les plus controversées depuis des années. IBM et Zoom ont été les derniers à rappeler leurs employés au bureau, à l’instar d’Amazon. Les travailleurs des entreprises étaient tellement en colère contre la décision d’Amazon qu’elle a donné lieu à des pétitions et à des manifestations. Cependant, ils n’ont jamais aidé ; Le PDG Andy Jassy a récemment averti ceux qui ne veulent pas revenir que « cela ne fonctionnera probablement pas pour vous ».

Zach Dunn, expert en travail hybride et fondateur de la société de gestion hybride Robin, a déclaré au New York Times que ByteDance se demande peut-être de quoi il s’agit. Il a déclaré que les travailleurs de la région Asie-Pacifique du domicile du propriétaire sont en grande partie de retour au bureau, généralement à temps plein, depuis plus d’un an.