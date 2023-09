Comment envoyer un SMS anonyme

Vous souhaitez préserver la confidentialité de votre identité ? Voici comment envoyer des SMS de manière anonyme en utilisant votre téléphone, Internet ou des applications tierces.

Soyons réalistes, de nombreuses personnes préfèrent la facilité et l’efficacité des SMS aux autres méthodes de communication. Mais cela signifie que vous devez être tout aussi prudent quant à la sécurité et à la confidentialité de vos messages texte qu’à la sécurité en ligne. Vous pouvez masquer les messages texte , désactivez les accusés de lecture, arrêtez les SMS de spam, protégez-vous contre le smishing et améliorez même la sécurité de votre iPhone. Et une autre façon de protéger votre vie privée avec les messages sortants consiste à envoyer un SMS anonyme.

Peut-être souhaitez-vous avertir discrètement un ami de quelque chose, assister à une manifestation ou exprimer votre mécontentement face à la dernière politique de l’entreprise. Peut-être que vous essayez de vendre quelque chose sur Facebook Marketplace et souhaitez offrir aux gens un moyen facile de vous contacter. Vous souhaitez contacter une entreprise sans qu’elle ait vos coordonnées. Ne serait-il pas agréable d’envoyer un SMS dans ces situations sans que votre numéro apparaisse ?

Peut-on envoyer un SMS de manière anonyme ?

La réponse simple est oui. Mais pour envoyer un SMS anonyme, vous devrez utiliser un service tiers, qu’il s’agisse d’un service VoIP, d’une application ou d’un site Web. Lorsque vous envoyez un SMS normalement, le message est envoyé en un seul ou plusieurs « paquets » numériques, ainsi que des informations sur le numéro depuis et vers lequel ils ont été envoyés. Ces informations indiquent à l’opérateur de services téléphoniques qui facturer. (C’est en partie la raison pour laquelle l’envoi d’informations sensibles est une chose que vous ne devriez jamais faire dans un SMS. message.)

Lorsque vous envoyez un SMS de manière anonyme, votre numéro est retiré du paquet et remplacé par un autre numéro aléatoire avant que votre message ne soit remis au destinataire.

Les messages anonymes peuvent-ils être retrouvés ?

Dans la plupart des cas, non. Puisque votre véritable numéro de téléphone n’est pas inclus lors de l’envoi du message, les SMS anonymes ne peuvent pas être retracés.

Cependant, les forces de l’ordre peuvent retracer les textes anonymes s’ils sont utilisés à des fins criminelles ou malveillantes, y compris le harcèlement ou les escroqueries. Certaines applications de SMS anonymes (voir ci-dessous) conservent des journaux des coordonnées réelles des utilisateurs, selon la société de cyber-enquête Rexxfield. comment envoyer des SMS de manière anonyme également, ce sont les textes que vous devez supprimer immédiatement. (Et si vous avez accidentellement supprimé un texte que vous vouliez conserver, voici comment le récupérer.)

Comment envoyer un SMS anonyme via Internet

La voix sur protocole Internet (VoIP) permet aux utilisateurs de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un SMS via Internet. Lorsque vous passez un appel, votre voix est convertie en signal numérique et transmise via Internet plutôt que via des lignes téléphoniques traditionnelles. De même, vous pouvez envoyer un message texte en utilisant la VoIP sur votre ordinateur de bureau, votre téléphone ou tout autre appareil connecté à Internet haut débit.

Pour utiliser la VoIP, vous devez vous inscrire à un service ou télécharger une application qui vous attribuera un numéro de téléphone virtuel qui n’est en aucun cas lié à votre identité. De cette façon, seul votre numéro virtuel apparaîtra sur le téléphone du destinataire. , et vous pouvez envoyer des SMS de manière anonyme.

De nombreux services VoIP visent à fournir des forfaits de communication complets aux petites entreprises, leur prix est donc plus élevé, les forfaits les moins chers commençant à environ 15 $ par mois auprès de fournisseurs tels que Dialpad, Grasshopper et Nextiva. Pour cette raison, la plupart des individus préféreront peut-être télécharger un service VoIP. application, comme Google Voice, qui propose des SMS illimités aux États-Unis, ainsi que des appels vocaux à partir d’un numéro virtuel, pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Comment envoyer un SMS anonyme via une application

Certaines applications ont des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de modifier le l’apparence de votre message ou pour transférer un message texte vers votre compte de messagerie. Certains vantent également des mesures de sécurité renforcées. La plupart sont intuitives à utiliser et ressemblent beaucoup aux applications de messagerie natives de la plupart des téléphones.

Burner

L’application Burner permet aux utilisateurs de choisir leur propre numéro VoIP (avec un indicatif régional local) qui peut être utilisé pour les appels ou les SMS, y compris les messages avec photos. Vous pouvez « graver » n’importe quel numéro dès que vous en avez terminé et obtenir un nouveau numéro la prochaine fois que vous devrez rester anonyme.

L’essai gratuit de sept jours vous permet d’envoyer jusqu’à 40 messages sur un iPhone ou un téléphone Android. Après cela, vous devrez souscrire à un abonnement. D’autres applications qui fonctionnent de la même manière incluent TextFree, Text Me et TextNow .

Hushed

Hushed vous permet également de sélectionner un numéro de téléphone virtuel dans votre propre indicatif régional. Il fonctionne comme une deuxième ligne téléphonique pour vous : vous pouvez l’utiliser pour envoyer des SMS ou des appels, recevoir des messages vocaux et transférer des appels. Mais même si ce numéro virtuel apparaîtra sur les téléphones des destinataires, il n’est pas lié à vous et ne peut pas être retracé jusqu’à vous. Il n’est pas nécessaire que vous vous inscriviez avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide pour vérifier l’identité, donc Hushed se concentre vraiment sur le chiffrement de bout en bout.

Comment désactiver l’identification de l’appelant sur votre téléphone

Vous vous souvenez d’avoir tapé *67 sur votre ligne fixe avant un appel sortant ? Bien que ce ne soit pas aussi simple, les téléphones Apple et Android ont des paramètres qui vous permettent de bloquer votre numéro de téléphone afin que vous puissiez envoyer un SMS anonyme. C’est l’un de ces hacks iPhone que vous utiliserez. J’aurais aimé que vous le sachiez plus tôt. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les clients Verizon qui utilisent des iPhones. Voici comment procéder pour tous les autres opérateurs :

Téléphones Apple

Comment désactiver l’identification de l’appelant sur un iPhoneRD.com, Getty Images

Aller aux paramètres.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Téléphone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Afficher mon identification de l’appelant, puis désactivez le bouton.

Téléphones Android

Ouvrez l’application Téléphone, puis le Menu.

Sélectionnez Paramètres, puis Paramètres d’appel.

Appuyez sur Paramètres supplémentaires, puis sur Identification de l’appelant.

Ouvrez le menu déroulant Identification de l’appelant et sélectionnez Masquer mon numéro.