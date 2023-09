Apple macOS Sonoma est maintenant disponible

Apple macOS Sonoma est désormais disponible : de nouveaux widgets interactifs et une concentration accrue sur les jeux.

Apple a publié mardi macOS 14 « Sonoma » avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à Ventura. L’ajout le plus notable de la dernière version concerne les widgets de bureau remaniés qui peuvent se fondre parfaitement dans l’arrière-plan en s’adaptant à la couleur du fond d’écran. Bien que les widgets fassent partie de macOS depuis un certain temps, ils résidaient dans la vue Aujourd’hui dans les versions précédentes du système d’exploitation.

Les widgets sont désormais également plus personnalisables, les utilisateurs pouvant sélectionner leur emplacement à l’écran. Grâce à Continuity, les widgets de votre iPhone peuvent se synchroniser avec votre Mac lorsque votre iPhone est à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi. Les widgets sont désormais également interactifs, permettant aux utilisateurs de « compléter un rappel, de lire ou de mettre en pause un média, d’accéder aux commandes de la maison et d’effectuer diverses tâches directement à partir du widget sur leur bureau ». De plus, Sonoma propose pour la première fois des économiseurs d’écran de type Apple TV sur Mac.

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante est le mode Jeu, qui promet d’offrir une meilleure expérience de jeu aux utilisateurs de Mac. Bien que les Mac ne soient généralement pas connus pour leurs capacités de jeu, Apple affirme que la nouvelle fonctionnalité offrira des fréquences d’images plus cohérentes en garantissant que les jeux auront la plus haute priorité sur le CPU et le GPU. La société promet également que le mode jeu réduira la latence d’entrée et audio avec les contrôleurs de jeu sans fil et les AirPod.

La vidéoconférence fait également l’objet d’une refonte avec macOS Sonoma, grâce à l’ajout de l’effet vidéo « Presenter Overlay » qui place votre avatar au premier plan pendant le partage d’écran dans Facetime ou dans des applications d’appel vidéo tierces pour ajouter une touche personnelle à votre présentations. De plus, les utilisateurs peuvent déclencher des effets 3D comme des cœurs, des ballons, des confettis et bien plus encore avec de simples gestes de la main.

Sonoma apporte également des mises à niveau notables à Safari, notamment quelques fonctionnalités de confidentialité intéressantes. Le mode de navigation privée amélioré verrouille désormais vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas. Il « bloque également le chargement des trackers connus et supprime le suivi qui vous identifie à partir des URL ».

Le navigateur permet aux utilisateurs de créer des profils distincts pour la navigation professionnelle et personnelle, chacun avec ses propres cookies, extensions, groupes d’onglets, historique et favoris. De plus, la section « Paramètres » de Sonoma ajoute également une nouvelle option « Mots de passe » qui permet aux utilisateurs de partager des mots de passe et des comptes avec des contacts de confiance.

MacOS Sonoma est désormais déployé sur un certain nombre d’iMac, Mac Pro et MacBook ces dernières années. Voici la liste complète des appareils compatibles :

iMac 2019 et versions ultérieures

Mac Pro 2019 et versions ultérieures

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et versions ultérieures

MacBook Air 2018 et versions ultérieures

Mac mini 2018 et versions ultérieures

MacBook Pro 2018 et versions ultérieures