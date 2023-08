Lamborghini partage un aperçu de sa première supercar entièrement électrique

Lamborghini a partagé un aperçu de sa première supercar entièrement électrique sur les réseaux sociaux.

Tout comme ses pairs de l’industrie automobile, Lamborghini est sur la voie de l’électrification complète. Le constructeur italien de supercars a levé le rideau sur son hybride rechargeable à moteur central, la Lamborghini Revuelto, plus tôt cette année et se prépare à faire de même avec un concept entièrement électrique plus tard cette semaine.

La grande révélation devrait avoir lieu le 18 août dans le cadre de la Monterey Car Week, un événement axé sur les véhicules qui se déroule dans et autour de la ville éponyme en Californie.

Jusqu’à présent, Lamborghini n’a partagé qu’un teaser sur les réseaux sociaux et a noté que le prototype était le dernier concept de sa première voiture 100% électrique. Conformément à ses directives d’électrification établies en 2021, le premier véhicule électrique de Lamborghini ne devrait pas entrer en production avant la fin de la décennie.

Something new and truly thrilling is about to be unveiled.​

August 18th. ​

Save the date.​#Lamborghini pic.twitter.com/9NeY5igK7c

— Lamborghini (@Lamborghini) August 14, 2023