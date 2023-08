L’Apple Watch va probablement faire l’objet d’une refonte majeure pour son 10e anniversaire

Apple préparerait une refonte majeure pour le 10ème anniversaire de sa montre connectée Apple Watch.

La Watch Ultra de deuxième génération d’Apple n’est pas le seul wearable remarquable sur lequel Cupertino travaille à l’abri des regards indiscrets. Alors que l’actualisation standard de l’Apple Watch de cette année ne devrait apporter que des améliorations mineures, une « Watch X » plus substantielle devrait prendre forme pour célébrer le 10e anniversaire de la montre connectée.

Apple a lancé sa montre de première génération en 2015 et a nourri les consommateurs d’un régime régulier mais prévisible de wearables mis à jour chaque année depuis. Les offres de l’entreprise s’améliorent chaque année, mais pas de beaucoup. Comme le souligne Mark Gurman de Bloomberg, Apple a eu du mal à donner aux acheteurs une raison impérieuse de mettre à niveau leur montre année après année.

La prochaine Apple Watch Series 9 ne dérogera pas à la règle. Le nouveau wearable devrait comporter un processeur plus rapide et de nouvelles options de couleur par rapport à l’offre de génération actuelle, mais c’est à peu près tout.

Selon les sources de Gurman, la Watch X festive sera une mise à niveau beaucoup plus substantielle. Les ingénieurs d’Apple travailleraient pour rendre le boîtier de la montre plus fin et ont également examiné différentes façons de fixer le bracelet.

Apple est resté avec le même mécanisme de fixation du bracelet depuis l’Apple Watch de première génération. Cela fonctionne et permet aux utilisateurs d’échanger facilement les bracelets entre les générations d’appareils, mais ce n’est pas parfait. Apple explorerait donc un système magnétique avec une empreinte plus petite qui libérerait de l’espace dans la montre pour une batterie plus grande ou un autre matériel, mais il n’est pas clair si le système sera prêt au moment où Apple voudra lancer le nouvel appareil.

D’autres modifications de la Watch X incluraient un écran microLED et un tensiomètre.

Apple a présenté sa première montre en 2014 et l’a lancée l’année suivante. S’il s’en tenait à un calendrier similaire, nous pourrions voir une Watch X arriver vers la fin de l’année prochaine ou peut-être au début de 2025.