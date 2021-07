Melinda French Gates démissionnera dans deux ans si elle et Bill Gates ne peuvent pas travailler ensemble à la fondation

Melinda French Gates quittera la fondation si elle et Bill Gates ne peuvent pas « travailler de manière constructive ».

Lorsqu’il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que Bill et Melinda French Gates demandaient le divorce après 27 ans de mariage, certains se sont demandé ce qu’allait devenir la fondation que les deux avaient formée en 2000. Maintenant, nous avons quelques réponses.

Si vous vous souvenez, lorsque l’annonce du divorce a été faite en mai, les deux parties ont déclaré qu’elles continueraient à travailler ensemble à la Fondation Bill & Melinda Gates. Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, le PDG Mark Suzman a déclaré qu’ils avaient accepté une étape supplémentaire : si après deux ans, l’une ou l’autre des parties décide qu’elles ne peuvent pas continuer à travailler ensemble en tant que coprésidents, French Gates démissionnera en tant que coprésident et administrateur.

On ne sait pas comment ni pourquoi les parties concernées ont décidé d’une fenêtre de deux ans.

Les deux coprésidents ont également annoncé qu’ils avaient affecté 15 milliards de dollars supplémentaires à la fondation afin de poursuivre sa lutte mondiale contre la pauvreté, les inégalités et la maladie, et augmenteraient le nombre d’administrateurs supervisant la prise de décision de la fondation. Depuis sa création, la Fondation Bill & Melinda Gates a contribué plus de 55 milliards de dollars à sa cause.

« Notre vision de la fondation a grandi au fil du temps, mais elle s’est toujours concentrée sur la lutte contre les inégalités et l’élargissement des opportunités pour les personnes les plus pauvres du monde », a déclaré Bill Gates. « Ces nouvelles ressources et l’évolution de la gouvernance de la fondation soutiendront cette mission ambitieuse et ce travail vital pour les années à venir. »

Les Gates ne sont pas le seul couple technologique de haut niveau à se séparer de mémoire récente. En 2019, Jeff et MacKenzie Scott ont annoncé qu’ils se sépareraient après 25 ans de mariage. Scott est reparti avec environ un quart de leur stock commun d’Amazon et le donne depuis.