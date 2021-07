TikTok teste les vidéos payantes et personnalisées façon Cameo

TikTok teste une fonctionnalité de type Cameo qui permet aux utilisateurs d’acheter des vidéos personnalisées de créateurs.

TikTok testerait une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’acheter des vidéos personnalisées de leurs créateurs de contenu préférés. Si cela vous semble familier, vous n’êtes pas seul, car c’est précisément le modèle commercial que le site de partage de vidéos Cameo a perfectionné depuis son lancement il y a plus de quatre ans.

L’interprétation de TikTok s’appelle « Shoutouts » et utilise la devise de l’application de la plate-forme de réseau social pour le paiement (la même que celle utilisée pour donner un pourboire aux créateurs lors des diffusions en direct). Selon BuzzFeed, qui a été le premier à rendre compte des tests, les créateurs peuvent définir leurs propres tarifs pour les vidéos personnalisées, tout comme sur Cameo.

TikTok semble tester la fonctionnalité dans certaines régions, dont la Turquie et Dubaï. Les clients paient d’avance lorsqu’ils demandent une vidéo, et les créateurs ont jusqu’à trois jours pour l’accepter. Le délai d’exécution général est d’environ une semaine, note TikTok, et votre vidéo personnalisée sera livrée par message direct.

La fonctionnalité semble être un gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf peut-être Cameo. Les fans obtiennent une vidéo personnalisée de quelqu’un qu’ils suivent probablement sur la plate-forme, les influenceurs peuvent monétiser leurs abonnés et TikTok obtient une source de revenus supplémentaire.

Cameo a réussi à attirer un large éventail de musiciens, d’acteurs, d’athlètes et d’influenceurs sur sa plateforme, dont certains facturent plusieurs centaines de dollars pour une vidéo personnalisée. Il n’y a rien de propriétaire dans ce qu’ils font, il y a donc peu de raisons pour lesquelles TikTok ne peut pas avoir autant de succès en s’adressant à son large public.